Tanker mit mehr als 70 000 Tonnen Tragfähigkeit müßten auch nach Wiedereröffnung des Suezkanals den langen Weg um das Kap der Guten Hoffnung nehmen, um Öl vom Persischen Golf nach Europa bringen zu können. Aber heute ist der Kanal auch für kleinere Schiffe unpassierbar: Sechzehn Wracks versperren der Schiffahrt die zeit- und kostensparende Passage vom Roten Meer zum Mittelmeer.

Könnten sich Ägypter und Israelis einigen, würde der Kanal dennoch in kurzer Zeit seine Bedeutung als wichtigste Wasserstraße der Welt zurückgewinnen. „Vier Monate’, so sagt Ahmed Machour, Präsident der Kanalbehörde, „würden ausreichen, im den Kanal wieder schiffbar zu machen.“ Bergungsspezialisten aus Deutschland, Holland und Japan haben die Wracks besichtigt und wären bereit, sie in venigen Wochen zu heben.

Aber nicht nur Wiacks und Trümmer behindern die Schiffe im Kanal: In den vergangenen Jahren hgen die Bagger der Kanalgesellschaft Stil, die in Friedenszeiten den Kanal vor der Versandung bewahrten. Doch die Ägypter haben vorgesorgt: In Holland haben sie drei Schwimmbagger bestellt; der erste soll schon 1972 ausgeliefert werden. Sie würden nicht nur ausreichen, um den Kanal wieder auf die alte Tiefe zu bringen – die durchschnittliche Versandung seit 1967 beträgt 20 Zentimeter –, sondern könnten auch für weiterreichende Pläne eingesetzt werden.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Kanalgesellschaft malt ein optimistisches Bild von der Zukunft des Suezkanals. In Kairo haben die Experten errechnet, daß Nassers Lieblingsprojekt, die Vergrößerung des Kanals für Supertanker bis zu 250 000 tdw, innerhalb von zwei bis drei Jahren zu realisieren wäre. Die geschätzten Kosten: 1,5 Milliarden Mark.

Doch nicht nur für den alten Kanal hat man Pläne. Ein anderes Projekt hat ein westeuropäisches Konsortium der ägyptischen Regierung vorgeschlagen: Die Ägypter sollen auf den Ausbau des Suezkanals verzichten und statt dessen einen neuen Wasserweg, östlich des alten Kanals, durch die Wüste bauen. Der neue Kanal würde zwar zehn Milliarden Mark kosten, wäre aber groß genug, um beladene 350 000-Tonner passieren zu lassen. Der alte Kanal sollte für die kleineren Schiffe offen bleiben.

So richtig scheint man aber in Kairo der Zukunft doch nicht zu trauen: Noch in diesem Sommer wollen die Ägypter mit dem Bau einer Pipeline von Suez nach Alexandrien beginnen. Die Ölleitung, die rund 350 Kilometer lang werden soll und etwa 800 Millionen Mark kostet, wird unter Beteiligung deutscher Firmen und mit deutschem Kapital gebaut. Etwa für 40 Millionen Dollar wollen die deutschen Rohrexperten Mannesmann, Thyssen und Hoesch, Röhren nach Ägypten liefern.

Die Ägypter hoffen, mit dieser Pipeline den Israelis wieder die Kunden abzulocken, die jetzt Öl in der israelischen Pipeline von Eilath ans Mittelmeer pumpen lassen. kde