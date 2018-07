Von Wolf Donner

Einen „komischen Helden“ nannte sich Norman Mailer in seinem Buch „Heere aus der Nacht“; außerdem einen „politischen Ex-Kandidaten, alterndes Enfant terrible der literarischen Welt, weisen Väter von sechs Kindern, radikalen Intellektuellen, Existenzphilosophen, hart arbeitenden Autor, Meister in Obszönitäten, Ehemann von vier streitbaren süßen Frauen und leutseligen Barhocker“. Dieses kokett-klotzige Selbstporträt ist weitgehend richtig, es verschweigt nur vieles: die langen erfolglosen Jahre Mailers nach dem Welterfolg seines Kriegsberichts „Die Nackten und die Toten“ von 1948, seine vielen verunglückten Romanversuche wie zum Beispiel die Hollywood-Skandalchronik „Der Hirschpark“ von 1956, seine Rauschgift-, Skandal-, Sex-, Party- und Prügelphase als Apologet der Beatniks, seinen ungebrochenen Hang zur Halbwelt und zum Entertainment, seine Egozentrik und seine immer neuen aufdringlichen Selbstinszenierungen, aber auch die erfolgreiche journalistische Tätigkeit für verschiedene Zeitschriften.

Zum Steckbrief dieser komplexen, rabiaten Kraftnatur gehört vor allem das erstaunlich vielseitige Comeback seit Ende 1967. „Heere aus der Nacht“, diese eigenwillige Reportage über den Marsch von über hunderttausend Vietnam-Gegnern zum Pentagon, schließt an den Erfolg seines Erstlings von zwanzig Jahren vorher an. Im nächsten Jahr beschrieb und kommentierte Mailer die großen Wahlkongresse der Demokraten und Republikaner („Nixon in Miami und die Belagerung von Chicago“). Zugleich produzierte er mit den Dokumentarfilmern Leacock/Pennebaker seine zwei ersten Filme: „Wild 90“, der nie in Europa lief, und „Beyond the Law“, das verwirrend authentisch wirkende Porträt eines brutalen Bullen und des Alltags auf einer Polizeiwache. 1969 folgte sein dritter Film, „Maidstone“, eine Persiflage auf die Präsidentschaftskandidatur eines Pornofilm-Regisseurs und seiner fünfzig kriminellen und perversen Rivalen aus dem Showgeschäft. Bei allen drei Filmen, die er in vier oder fünf Tagen und nur mit Laien abgedreht hat, war Mailer Produzent, Drehbuchautor, Regisseur, Hauptdarsteller und Cutter in einer Person.

Im gleichen Jahr 1969 kandidierte Mailer noch vergeblich für das Amt des Oberbürgermeisters von New York und begann, verschuldet durch seine Filmprojekte, im Auftrag von Time/Life für angeblich eine Million Dollar Honorar die große Reportage des Apollo-11-Unternehmens zu schreiben. Sie erschien in verschiedenen Zeitschriften und nach, langen, intensiven Überarbeitungen 1970 als Buch.

Mailers zur Zeit letzte Veröffentlichung war der Vorabdruck von „The Prisoner of Sex“ im März-Heft von Harper’s Magazine, dessen Chefredakteur daraufhin prompt zurücktreten mußte: eine leidenschaftliche und unverblümte Abrechnung mit den amerikanischen Frauenrechtlerinnen, die ihn unlängst zum „größten männlichen Schwein“ erklärten, und besonders mit Kate Millet, die in ihrem Bestseller „Sexual Politics“ ihm wie Henry Miller, D. H. Lawrence und anderen reaktionären Männlichkeitswahn nachgewiesen hatte.

Mailers Buch über Apollo 11 liegt nun in der deutschen Übersetzung vor –

Norman Mailer: „Auf dem Mond ein Feuer“ – Report und Reflexion, aus dem Amerika-, nischen von Matthias Büttner; Verlag Droemer Knaur, München/Zürich; 565 S., 28,– DM.