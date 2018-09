Inhalt Seite 1 — Freiwillig hier ausziehen? Nein, lieber sterbe ich... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das geplante Städtebauförderungsgesetz Ist mehr als ein Wortungetüm und mehr als ein Paragraphen-Monstrum für Experten. Es geht jeden an – auch den sogenannten kleinen Mann. In dem Stuttgarter Planspiel kamen deshalb auch viele Betroffene zu Wort; ihre Monologe sind, weil das „Stuttgarter Spiel“ nach wirklichen

„Fällen“ entstanden ist, nicht erfunden.

Vermieter zum Mieter seines Ladens: „Jetzt müssen wir klug sein, mein Lieber, dann bringen wir unsere Schäfchen ins trockene! Hier wird von Sanierung gemunkelt, aber das Gebiet ist noch nicht förmlich festgelegt. Also gibt es noch nicht die ‚Veränderungssperre‘, die es uns verbieten würde, neue, langfristige Verträge zu machen. Sie werden mir also mehr Miete bezahlen als bisher – sagen wir 26 000 Mark im Jahr statt bisher 20 000, und der Vertrag geht über zehn jähre. Ihr Vorteil: Sie müssen renovieren, eine neue Ladeneinrichtung kaufen, viel Geld investieren. Das alles muß Ihnen die Stadt entschädigen – einschließlich Umzugskosten mindestens 65 000 Mark. Und mein Vorteil: Der Wert meines Hauses steigt wegen der höheren Mieteinnahmen – ich werde es auch noch schön von außen anstreichen – von ICC 000 auf mindestens 200 000 Mark. So macht jeder von uns sein Geschäft – egal, ob saniert wird oder nicht!“

Ein Bauer zum Planer einer Entwicklungsmaßnahme: „Was sagen Sie da – das seien saure Wiesen mit einem Ertragswert von höchstens zwei Mark je Quadratmeter? Dafür wäre ich mit 20 Mark gut bedient? Halten Sie mich für’n Dummkopf? Meine Äcker sind wertvolles Bauerwartungsland! Und daß ich niemanden ausbeuten will, können Sie daran erkennen, daß ich nur 120 Mark pro Quadratmeter haben will, mehr nicht. Wie? Das kann sich die Gemeinde nicht leisten? Dann soll sie ihre Wohnungen woanders bauen! Was gehen mich Ihre Erschließungskosten an – die hundert Mark pro Quadratmeter muß eben der Staat aufbringen! Weitere Infrastrukturmaßnahmen? Schulen? Straßen? Kindergärten? Sollen doch die Länder in die Taschen greifen! Wie? Das Städtebauförderungsgesetz will mich zwingen, zum landwirtschaftlichen Verkehrswert – also für 20 Mark – zu verkaufen? Daß ich nicht lache! Es steht doch ausdrücklich drin, daß per Rechtsverordnung Mindesthöhen festgesetzt werden können und daß dabei die besonderen Belange der Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen sind. Das heißt für mich: 120 Mark, und damit basta!“

Interessenkollision vor der Sanierung: Apotheker: „Ich bin gegen die Sanierung. Ich habe die einzige Apotheke weit und breit – was will ich mehr? Wenn saniert würde, käme in das Gebiet bestimmt ein hochmodernes Ärztezentrum – dagegen hätte ich natürlich nichts einzuwenden; aber wer weiß, ob dann da nicht ’ne Apotheke reinkäme? Schön, dann würden auch doppelt oder dreimal so viele Leute hier wohnen – aber die würden doch massenweise in die neue, viel günstiger gelegene Apotheke strömen, und ich hätte das Nachsehen. Oder ich müßte versuchen, die neue Apotheke zu bekommen. Aber das würde Rennereien und Mühe bedeuten und hohe finanzielle Investitionen. Sanierung? Nein, danke.“

Arzt: „Sanierung? Wunderbar! Moderne Praxis im Ärztezentrum, drei Sprechstundenhilfen statt der einen, die ich heute habe! Und unten eine Apotheke drin – die kann ja dann mein Sohn bekommen, der hat gerade sein Apothekerexamen bestanden. Was sagen Sie da, das können Sie nicht garantieren, daß mein Sohn die Apotheke übernehmen kann? Dann soll mir die Sanierung gestohlen bleiben!“