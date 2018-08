Die Nachfrage nach inflationssicheren Anlage; treibt seltene Blüten: Am ersten Verkaufstag waren die Anteile des von der Deutschen Pfandbriefanstalt aufgelegten Hausbesitzbriefes 6 (Zertifikate in Gesamtwert von 39 Millionen Mark; „echt verkauft“. Die Bremer Treuhand startet eine Werbekampagne für einen Fonds, HB-Fonds 24, ohne genau wissen, für welches Bauobjekt das Zertifikatkapital eingesetzt werden soll: „Wir haben eine ganze Reihe Objekte zur Auswahl meint man in Bremen und will sich bis Mitte April für eines entschieden haben.

Wer für den Kauf von Hausbesitzbriefen zu spät gekommen ist, aber auch nicht warten will, bis die Bremer Treuhand ihren 24. Fonds zum Verkauf anbietet, kann dennoch aus einem vielseitigen Angebot von Immobilienfonds wählen. Neben den Zertifikaten „offener Fonds“, coop-Fonds, DESPA-Fonds, Grundbesitz-Invest und den iii-Fonds 1 und 2, bieten Sparkassen und Banken Anteile zahlreicher „geschlossener Fonds“ an.

Seit Ende letzten Jahres fällt dem Immobilien-Interessenten die Auswahl noch schwerer als bisher: So gründete die Deutsche Immobilien Investierungs AG (DII), Berlin/München, für ihre vier jüngsten Fonds erstmalig „Gesellschaften bürgerlichen Rechts“. Seither stehen für geschlossene Fonds drei Beteiligungsformen zur Wahl.

Die häufigste Rechtskonstruktion bei den geschlossenen Immobilienfonds ist die Kommanditgesellschaft (KG). Sie bietet den Vorteil, daß die Veräußerung eines Fondsanteiis nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt. Für die neue Konstruktion. „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ gilt dieser Vorteil ebenfalls. Bei dieser Gesellschaftsform erhält der Anleger als zusätzlichen Vorteil eine dingliche Sicherung seiner Kapitalanlage: Zugunsten der Fondskapitalgeber wird in das Grundbuch, das für das Fondsobjekt zuständig ist, eine Auflassungsvormerkung eingetragen. Freilich nicht der einzelne Anleger wird eingetragen, sondern der Treuhänder.

Bei der DII ist man der Auffassung, daß früher oder später die bürgerlichrechtliche Gesellschaft die KG-Fonds ablösen wird. Tatsächlich ist inzwischen ein zweiter Fonds nach der neuen Rechtskonstruktion aufgelegt worden: Der Bayerische Immobilienfonds 6.

Im Vergleich zu den Angeboten an KG-Fonds ist die Auswahl für Bruchteilseigentumsfones minimal. Bei diesen Fonds wird jeder Anleger als Bruchteilseigentümer in das Grundbuch eingetragen (bis zu einer bestimmten Kapitalhöhe allerdings indirekt über die Treuhandbank). Dies hat zwar den Vorteil, daß dem Anleger ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert wird und er sogar Bausparguthaben prämienunschädlich für den Kauf dieser Fondsanteile einsetzen kann, aber zugleich den entscheidenden Nachteil, daß der Verkauf dieser Anlage grunderwerbsteuerpflichtig ist. Der Kauf von Anteilen eines Bruchteilseigentumfonds empfiehlt sich deshalb nur als eine wirklich langfristige Anlage.

Bruchteilseigentumsfonds würden an Bedeutung verlieren, wenn sich die Pläne durchsetzen könnten, nach denen in Zukunft Bausparguthaben vor Ablauf der steuerlichen Bindungsfrist prämienunschädlich zum Kauf von Anteilen an KG-Fonds oder bürgerlichrechtlichen Gesellschaften eingesetzt werden können.