Bisher gab es bei den Kursen der drei; deutschen Großbanken eine klare Rangfolge. Die Deutsche Bank stand – und steht auch heute noch – an der Spitze. Dann folgte der Kurs der Dresdner Bank-Aktie, und das Schlußlicht bildete die Commerzbank. Die Kursdifferenz zwischen den letzten beiden ist geschwunden. Am vergangenen Wochenende wurden die Aktien der Commerzbank und der Dresdner Bank mit 268,50 Mark an der Börse gleich hoch bewertet.

Ist dies eine normale Entwicklung, oder machen sich hier Sondereinflüsse geltend? Zwei immer wiederkehrende Börsengerüchte sorgen regelmäßig für spekulative Phantasie.

Das erste: Crédit Lyonnais, mit einer Bilanzsumme von 36 Milliarden Mark fast doppelt so groß wie die Commerzbank, versuche, die enge geschäftliche Verbindung kapitalmäßig zu untermauern, die Crédit Lyonnais, Banco di Roma und die Commerzbank über Kooperationsverträge eingegangenen sind. Also Aufkauf von Commerzbank-Aktien durch das französische Institut, dessen Aktien beim französischen Staat liegen.

Das zweite Gerücht: Die Commerzbank plane, sich mit der Bayerischen Vereinsbank in München zu vereinigen. Ausgangspunkt dieser Mutmaßungen ist das gute persönliche Verhältnis zwischen Commerzbank-Sprecher Paul Lichtenberg und dem Vereinsbank-Sprecher Dr. Werner Premauer. Immer wieder wird vermutet, daß die beiden in ihrem gemeinsamen Urlaubsort in der Schweiz nicht nur über das Wetter reden.

Kauft der Crédit Lyonnais nun tatsächlich Commerzbank-Akticn, um eines Tages auf seine deutsche Partnerbank einen entscheidenden Einfluß ausüben zu können? Paul Lichtenberg meint: „Nein, denn das würde unsere gemeinsame Vertrauensbasis zerstören.“ Gewachsen ist allerdings das Interesse der französischen Anleger an den Commerzbank-Aktien. Lichtenberg vermutet, daß die Gemeinsamkeiten mit dem Crédit Lyonnais eine gewisse werbende Wirkung ausüben. Daß sich in Frankreich einflußreiche Pakete bilden würden, schließt der Commerzbank-Sprecher aus. Daß sich auch Ausländer an der Commerzbank beteiligen, sieht Lichtenberg in Zeiten des europäischen Zusammenschlusses durchaus als erwünscht an. Nicht zuletzt deshalb ist die Commerzbank-Aktie Anfang März in Anwesenheit von Giscard d’Estaing, französischer Wirtschafts- und Finanzminister, an der Pariser Börse eingeführt worden.

Zum heutigen Börsenkurs würde eine Commerzbank-Schachtel etwas weniger als eine halbe Milliarde Mark kosten. Gäbe es aber erst einmal handfeste Anzeichen für einen Aufkauf, dann dürfte der Kurs rasch in lichte Höhen steigen. Daß der Vorstand selbst eine solche Positionsbildung als unerwünscht ansehen würde, ist selbstverständlich. Die heute breite Streuung des 350 Millionen Mark betragenden Grundkapitals auf etwa 80 000 Aktionäre gewährt ihm völlige Unabhängigkeit.

Und wie steht es um eine Liaison mit der Bayerischen Vereinsbank? „Völliger Unsinn“, sagte mir Paul Lichtenberg. „In München haben sie genug mit der Eingliederung der Bayerischen Staatsbank zu tun und denken nicht an eine Aufgabe ihrer Unabhängigkeit.“ Daß zur Bayerischen Vereinsbank freundschaftliche Beziehungen bestehen, leugnet Lichtenberg nicht. Aber so etwas braucht nicht unbedingt gleich im Ehebett zu enden.