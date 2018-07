Daß bestimmte Krankheiten, etwa das Down-Syndrom (Mongolismus) oder Franconi-Anämie den Unglücklichen, die daran leiden, zusätzlich noch ein besonders hohes Krebsrisiko bescheren, ist schon seit längerem bekannt. Solch fatale Korrelationen lassen sich sogar experimentell eindrucksvoll demonstrieren: Zellen jener Patienten werden in Gewebekultur von SV-40-Viren, die erwiesenermaßen bei Affen verschiedene Tumoren erzeugen können, deutlich leichter „transformiert“, das heißt in Krebszellen umgewandelt, als Zellen gesunder Menschen. Dasselbe gilt bemerkenswerterweise auch für Zellen solcher Personen, in deren Familien bestimmte Krebsformen besonders häufig auftreten; Eine Erklärung für dieses Phänomen haben die Wissenschaftler bislang freilich nicht gefunden. Die entscheidende Frage, inwieweit sich Zellen von Menschen mit erhöhtem Krebsrisiko biochemisch von denen „normaler“ Menschen unterscheiden, beziehungsweise, welche Zelleigenschaften letztlich eine Transformation begünstigen, ist noch immer ungeklärt.

Möglicherweise aber hat man jetzt erstmals ein biologisches Modellsystem gefunden, das den Schlüssel zur Lösung dieses schwierigen Problems liefern könnte. Angesichts der Tatsache, daß jüngste Forschungsergebnisse die Beteiligung von Viren auch bei – zumindest einigen – menschlichen Krebsformen vermuten lassen, gewinnt der überraschende Befund eines amerikanischen Biologenteams unter Leitung von J. S. Rhim vom National Institute of Health in Bethesda (Maryland) besondere Bedeutung. Um Zellen zu transformieren, so entdeckten die Wissenschaftler, finden sich verschiedene Viren offensichtlich zu einer verhängnisvollen Kooperation zusammen; im Kampf um die Zelle leisten sie sich gegenseitig gewissermaßen „Schützenhilfe“.

Das ist die Quintessenz einer Reihe von kürzlich in der Zeitschrift „Nature New Biology“ (17. 3. 71) publizierten Versuchen. Wie die Autoren berichten, verglichen sie embryonale Rattenzellen, die mit einem bestimmten Typ von Mäuse-Leukämie-Virus infiziert und so über mehr als achtzehn Monate in Zellkulturen gezüchtet worden waren, mit parallel kultivierten, jedoch nicht infizierten Rattenzellen hinsichtlich ihrer Reaktion auf SV-40-Tumorviren. Jeweils gleiche Zellzahlen wurden gleichen Mengen von SV-40-Virus ausgesetzt und dann noch für kurze Zeit unter identischen Bedingungen weiterkultiviert. Schließlich zählte man in beiden Zellkulturen die Zahl der transformierten Zellen – die sich insofern leicht ermitteln lassen, als jede Krebszelle bereits nach wenigen Zellteilungen einen typischen unregelmäßigen, von gesunden Zellen deutlich unterscheidbaren Zellklumpen bildet – und fand, wofür es bisher noch keine Erklärung gibt: In jener Kultur, die schon vorher mit Mäuse-Leukämie-Virus infiziert war, hatten die SV-40-Viren zehnmal mehr Zellen zu transformieren vermocht als in der gesunden Parallelkultur.

Was diesen Befund so interessant erscheinen läßt, ist die Tatsache, daß Rattenzellen nach Infektion mit Mäuse-Leukämie-Virus offensichtlich auf noch unbekannte Weise für die Transformation durch SV-40-Virus prädestiniert sind, somit also eben jenen rätselhaften Zustand erreichen, in dem sich augenscheinlich auch die Zellen menschlicher Krebskandidaten befinden.

Sollte sich nun herausstellen, daß beide Phänomene tatsächlich auf gleichen molekularen Grundlagen basieren – und dies ist zumindest nicht ausgeschlossen – so ließe sich jetzt das Rätsel der besonderen Krebsdisposition bei bestimmten Menschen endlich auch experimentell untersuchen. Bislang ist freilich weder im einen noch im anderen Fall Genaueres über die geheimnisvollen Mechanismen der Krebsentstehung bekannt. Dennoch bleibt zu hoffen, daß nunmehr wenigstens eine der so vielen ungeklärten Fragen des Problems „Krebs“ ihrer Beantwortung ein Stück näher kommen wird.

Tilman Neudecker