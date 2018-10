Inhalt Seite 1 — Neuer Schlag der Tories Seite 2 Auf einer Seite lesen

Großbritanniens Regierung hat in der vergangenen Woche „eine gemeine Attacke auf die Familien der Arbeiter geritten“. Das steht für Vic Feather, den Generalsekretär des britischen Gewerkschaftsbundes TUC fest. Sozialminister Sir Keith Joseph legte den Plan vor, vom Herbst an die Staatsbeihilfen für die Familien streikender Arbeiter um wöchentlich rund 39 Mark zu kürzen.

Hätte Feather nur einen Tag mit seinem Kommentar gewartet, er wäre nach der Budget-Rede von Schatzkanzler Barber vielleicht noch schärfer ausgefallen. Denn darin kommt erneut der entschlossene Wille des Tory-Kabinetts zum Ausdruck, künftig die Streiklust der britischen Arbeiter beträchtlich zu dämpfen. Im Rahmen der Einkommensteuerreform sollen die von den Arbeitgebern an die Arbeitnehmer erstatteten Steuerrückzahlungen von 1973 an auf einer wöchentlichen Grundlage berechnet werden. Bislang erhalten die Arbeitnehmer wöchentliche Abschlagzahlungen, die am Jahresende verrechnet werden. Diese werden auch bei Streiks ausbezahlt, was bei der neuen Regelung wegfallen soll.

Labour-Abgeordnete erkannten sofort, worauf das hinausläuft: auf einen neuen Schlag gegen Streikende im Rahmen der Anti-Streik-Kampagne der Konservativen, die mit dem Gewerkschaftsreformgesetz, der „Industrial Relations Bill“ als Kernstück, eröffnet wurde.

Und Barber gibt das auch unumwunden zu. Das im Poststreik gegenüber Staatsbediensteten erfolgreich angewandte Rezept zur Beendigung eines Ausstandes soll auch auf die Arbeiter in der Privatindustrie angewandt werden: Hunger, durch Geldknappheit hervorgerufen, soll den Arbeitswillen stärken.

Nach der Kapitulation von Ford of Britain – das Unternehmen bot nach über neunwöchigem Streik den 50 000 Arbeitern eine Lohnaufbesserung von 33 Prozent an – ist die Regierung dazu noch härter entschlossen. Die 33 Prozent wurden zwar auf zwei Jahre verteilt und mit einem zweijährigen Lohnfrieden eingehandelt. Doch sie bedeuten einen Rückschlag der Regierungsbemühungen, im Anti-Inflationskampf die Norm für Lohnverbesserungen auf möglichst unter zehn Prozent festzulegen. Premierminister Heath zornig im Unterhaus: „Wenn ein Unternehmen ein solches Übereinkommen ohne Preiserhöhungen bei steigender Arbeitslosigkeit eingehen kann, dann sollte es dies auch rechtfertigen können.“

Deutlicher als je zuvor ein anderes Mitglied seiner Regierung spielte Heath damit auf eine weitere Waffe im Anti-Streik-Kampf an, die die Konservativen heimlich anzuwenden versuchen: Die Furcht vor Verlust des Arbeitsplatzes.

Solange freilich Streikgelder und Staatsbeihilfen an freiwillig Arbeitslose und an die Familien von „Ausständlern“ in einer Höhe gezahlt werden, die nur geringe Lohneinbußen verursachen, solange müssen diese Anti-Streik-Waffen stumpf bleiben. Bislang wurde die Sozialhilfe für die Angehörigen eines streikenden Arbeiters in voller Höhe gezahlt, wenn der Arbeiter nicht mehr als 40 Mark Streikgelder, Steuerrückzahlung oder andere Einkünfte je Woche erhielt. Dieser Freibetrag soll nun wegfallen.