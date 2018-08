Das Buch enthält etwa fünfzig Bruchstücke von Erinnerungen, zuweilen auch nachdenklicher Prosa, die irgendwie Nikita Sergejewitsch Chruschtschow von den Lippen oder aus der Feder geströmt sind. Einiges davon schließt Erinnerungen an die frühe Jugend ein. Der Hauptteil aber ist den innerpolitischen Ereignissen der Stalinära und der Zeit unmittelbar nach seinem Tode gewidmet. In den letzten Kapiteln, elf an der Zahl, werden vor allem Probleme der sowjetischen Außenpolitik behandelt, hauptsächlich aus jener Epoche, als Chruschtschow innerhalb des Sowjetregimes den ersten Platz einnahm. Wir haben keine Mittel und Wege, um die Vollständigkeit dieses Materials zu prüfen: Weder wissen wir, ob das veröffentlichte Material alles oder nur ein Teil dessen ist, was verfügbar war, noch wissen wir, wie es redaktionell behandelt worden ist.

Sollte man die hervorstechenden Merkmale dieser angeblichen Erinnerungen nennen, dann müßte man, außer einer gewissen anekdotischen Fähigkeit, vor allem die Ungenauigkeit in den Fakten erwähnen – dazu gehören auch gelegentliche Widersprüche –, ferner die auffällige Unbestimmtheit in den Details und das außergewöhnliche Maß an politischer Simplifikation, ja sogar an Banalitäten; aber man müßte doch auch hinzufügen, daß in diesem Material immer noch eine Menge an Behauptungen und Andeutungen steckt (wenngleich weit weniger, als man in einem Dokument von rund 500 Seiten erwarten darf), die historisch interessant sind – falls sie auf Wahrheit beruhen.

Die Ungenauigkeiten tauchen mit monotoner Regelmäßigkeit auf. Man braucht sie nicht alle ausführlich wiederzugeben. Stalins Verbannung in die Provinz Wologda zum Beispiel war nicht sein „erstes Exil“ – jedenfalls nicht, wenn man die offizielle Biographie heranzieht, die von seinen Nachfolgern noch nicht revidiert werden konnte. Lenin hat nie gesagt, daß Trotzkij niemals ein Marxist gewesen sei. Als Chruschtschow 1935 zum Ersten Sekretär der Moskauer Parteiorganisation ernannt worden war, ist er nicht schon „auf dem nächsten Plenum“ zum Kandidaten des Politbüros ernannt worden. Franklin Delano Roosevelt hat sich weder in Teheran noch sonstwo geweigert, einen Toast auf den König von England zu trinken. Und Swetlana Stalin hat nie an einer solchen Neujahrsparty teilgenommen, wie sie hier beschrieben wird: sie ist auch nicht erst nach dem Tode ihres Vaters an dessen Sterbebett geeilt.

Diese Liste könnte man seitenweise fortführen. Hat hler das Gedächtnis, eines alten Mannes ihm einen Streich gespielt? Vielleicht – wenngleich es in einigen Fällen unglaubhaft wäre. Eher liegt der Schluß nahe, daß derjenige, der diese Passagen geschrieben hat, keinen Zugang zu historischen Dokumenten gehabt oder auf sie gar keinen Wert gelegt hat.

Die Unbestimmtheit in der Datierung wird so sehr durchgehalten, daß sie schon beinahe einstudiert erscheint. Anekdoten werden gewöhnlich durch solche Wendungen wie „eines Tages“, „einmal“, „im Winter“, „im Jahre 1938“ eingeleitet. Manchmal wird die Zeit auch überhaupt nicht angedeutet.

Noch verblüffender und ganz gewiß nicht zufällig wirkt die Unklarheit bei wichtigen Tatsachen. Man erinnert sich, daß Poskrjobyschew viele Jahre lang Stalins „Graue Eminenz“ gewesen ist; er leitete dessen persönliches Büro und saß vermutlich im Zentrum des gewaltigen Netzes von Säuberungen und Intrigen. Nach diesem Bericht fiel er im Spätsommer 1952 in Ungnade. Stalin, so erzählt unser Autor, „wandte seine Gunst einem anderen zu“.

Will man uns wirklich glauben machen, Chruschtschow. ein Mitglied des ZK-Sekretariats, tief verstrickt in die unheimliche Kremlpolitik in jenen letzten Monaten von Stalins Leben, wisse nicht, wer dieser „andere“ gewesen sei oder hätte nicht einmal sechzehn Jahre danach eine Ahnung? Nicht nur sein Leben, auch seine politische Karriere können sehr wohl, ja, sie haben von der Identität dieser Person abgehangen. Und warum will man uns weismachen, das Präsidium des Zentralkomitees, wie es unmittelbar nach Stalins Tod zusammengestellt wurde, habe „etwa elf Personen“ umfaßt? Der Autor weiß nur zu gut, man kann es auf anderen Seiten nachlesen, wie viele Mitglieder ihm angehörten.