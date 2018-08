Inhalt Seite 1 — Scharfe Schnappschüsse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Ross

Niemand wird den Roman je umbringen, weil niemand ihm je Formvorschriften gemacht hat; für jede abgestorbene Variante wachsen gleich zwei neue nach. Dies als Vorbemerkung zu –

Walter Kempowski: „Tadelloser & Wolff“ – Ein bürgerlicher Roman; Carl Hanser Verlag, München; 476 S., 29,80 DM.

Da steht es, das Schimpfwort „bürgerlich“, und der Titel erweckt Assoziationen an Freytags „Soll und Haben“. Eine Forsyte Saga also wohl auf fast fünfhundert Seiten, die Buddenbrooks von Lübeck nach Rostock verlegt, der Vater des Erzählers ist ausgerechnet Reeder, und der Erzähler tischt uns zudem seine eigene Jugend auf, von der Zimmerpalme bis zum blühenden Birnbaum, vom Harzausflug bis zum Russeneinmarsch – kann man sich ein toteres Romansujet denken?

Aber der Roman lebt vom Erzähler, vom Erzähl-Könner, von der neuen Perspektive, die die uralt-langweilige Lebenswirklichkeit, die die unsere ist, in ein Fata-Morgana-Spektakel verwandelt. Kempowskis Rezepte heißen: gestochene Genauigkeit und schneller Szenenwechsel. Um das Erinnerungsspiel mit seinen Ja-so-war’s-Pointen dem Leser von heute, eilig wie er ist, schmackhaft zu machen, hat Kempowski eine Art Päckchen-Verfahren erfunden. Die Erzählung ist zur Anekdote verkürzt, auf einer Seite kann man jeweils drei oder vier solcher Päckchen unterbringen. Es gibt, außer unaufdringlicher Chronologie, keinen Erzählfaden.

Keine Dramen also oder nur kleine Dramen, und selbst die Bombennacht in Rostock löst sich in lauter saubere Erzähl-Splitterchen auf. Manfred ... zeigt mir seine neuesten Flaksplitter, 20 cm lang, außen gelb. Auch ein großer Bombensplitter war dabei. ‚Was, du hast noch keinen BombensplitterNein, ich hatte noch keinen. Er überlegt, ob wir zu, einem Schlosser gehen sollten und ihn durchsägen lassen. Dann hätte jeder was. Dafür könnte ich ihm dann ja eine Brandbombe geben.“

Das Vergangene ist ausgegraben, mit alten Redensarten, Schlagertexten, Filmstars, mit Hitlerjugenddienst und Lebensmittelmarken, mit Klavierstunde und Pagenkopffrisur, mit all den Details, die unser eigenes stumpfes und verschlafenes Erinnerungsvermögen mobilisieren. Aber Kempowskis Leistung (dessen Biographie etwas so Unbürgerliches wie acht DDR-Zuchthausjahre ausweist) reicht über diese autobiographisch fundierte Schnappschuß-Galerie beträchtlich hinaus. Das Kennwort „bürgerlich“, das er seinem Roman anheftet, ist gleichzeitig liebevoll und ironisch gemeint, es distanziert die kleine Krabbelwelt von 1939 bis 1945 von uns, will zeigen, wie unglaublich „wilhelminisch“ auch noch diese letzte Etappe des Dritten Reiches war. Unversehens ordnen sich die Anekdötchen und Pröbchen zum Panorama.