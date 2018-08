Fast die Hälfte aller Ausbildungsstellen in der deutschen Wirtschaft ist nicht besetzt Nach Meinung der Industrie besteht auch keine Aussicht darauf, daß diese Lücke geschlossen wird. In Nordrhein-Westfalen, dem wirtschaftskräftigsten Bundesland, verminderte sich die Zahl der Lehrlinge 1969 auf 220 000. Das waren 9000 weniger als im Vorjahr. Die Landesvereinigung der industriellen Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens zieht daraus den Schluß, daß die Werbung zum Besuch weiterführender Schulen das Interesse an der Ausbildung im Betrieb einschränkt.

Bei den sozialen Berufen sind qualifizierte Arbeitskräfte nach wie vor gesucht. In den Krankenhäusern, Heimen und anderen Einrichtungen der Sozialpflege sind zur Zeit in der Bundesrepublik 15 700 Stellen für Frauen und 1500 Arbeitsplätze für Männer nicht besetzt Es fehlt vor allem an Ärzten, Krankenschwestern, medizinisch-technischen Assistentinnen, Krankengymnastinnen, Masseuren und Beschäftigungstherapeuten. Außerdem werden bei Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen besonders viele offene Stellen gemeldet,

In München bieten Technische Universität, Universität und Volkshochschule den Akademikern eine gute Möglichkeit, in ihrem Fach auch nach Abschluß des Studiums fit zu bleiben. Im Rahmen eines Kontaktstudiums werden für das kommende Semester 13 verschiedene, zum Teil mehrsemestrige Lehrgänge angeboten. Diese Einrichtung besteht seit dem Frühjahr 1970 und ist einmalig in der Bundesrepublik. Im vergangenen Wintersemester haben, 313 Teilnehmer ihr Wissen aufgefrischt, die Hälfte von ihnen war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das größte Interesse zeigten die Ingenieure: sie stellten fast die Hälfte der Hörer.

Die Akademiker in der chemischen Industrie sind mit ihren Einkommen zufrieden: Ihre Bezüge haben sich von 1969 auf 1970 um durchschnittlich 13 Prozent erhöht Im vergangenen Jahr betrug das durchschnittliche Jahresgehalt nach fünf Berufsjahren 33 000 Mark, nach zehn Berufsjahren 43 000 Mark und nach 20 Berufsjahren 55 000 Mark. Wer 35 Jahre lang der chemischen Industrie treu geblieben ist, kann mit 62 000 Mark rechnen. Zusätzlich wollen die Chemie-Akademiker erreichen, daß sie über die betriebliche Altersversorgung die Hälfte ihres Einkommens als Ruhestandsgehalt beziehen.

Die Zahl der offenen Stellen in den Büro- und Verwaltungsberufen ist seit Juni 1970 auf die Hälfte zurückgegangen. Trotzdem fehlen in der Bundesrepublik zur Zeit noch immer etwa 70 000 Arbeitskräfte in diesen Berufszweigen. Besonders groß ist der Mangel an Schreibkräften, vor allem Sekretärinnen und Stenotypistinnen.