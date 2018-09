Auf der Welle Umweltschutzes er- erhält das Elektromobil neue Zukunftschancen. Deutschlands größtes Elektrizitätsunternehmen RWE hat zwei Tochtergesellschaften – GES und Selak – gegründet, um dabei zu sein, wenn es losgeht. Die GES – Gesellschaft für elektrischen Straßenverkehr – soll zusammen mit anderen Firmen Elektrofahrzeuge für den Straßenverkehr. entwickeln und fördern, die Selak – Stromversorgung elektrisch angetriebener Kraftfahrzeuge – soll sich um die Einrichtung von Versorgungsplätzen, der Elektro-Tankstellen, kümmern.

Zwei vom RWE in Zusammenarbeit mit MAN und Messerschmidt-Bölkow-Blohm entwickelte Busse und Transporter haben eine Reichweite von 50 Kilometern, nach denen die Batterien ausgewechselt werden müssen. Nach der gegenwärtig möglichen Lebensdauer der Batterien könnte eine Fahrleistung von 75 000 bis 100 000 Kilometern erreicht werden. Das entspricht etwa der Lebensdauer der Fahrzeuge. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 60 Kilometer in der Stunde, während die Beschleunigung – im Gegensatz zu vielen älteren Projekten – den Bedürfnissen des Stadtverkehrs entspricht.

Von den 14 Millionen Fahrzeugen in der Bundesrepublik – so schätzt das RWE– könnten etwa zehn Prozent auf Elektroantrieb umgestellt werden, vornehmlich für Nahverkehrsaufgaben in Ballungsgebieten. Würden 1980 rund 1,4 Millionen Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden, entspräche das einem Energieverbrauch von 1,3 Milliarden kWh jährlich oder 3,3 Prozent des vorausgeschätzten Energiebedarfs.

Hauptvorteil der Elektromobile aber wäre der Umweltschutz. Abgasfrei und geräuschlos würden sie gerade dort den Forderungen nachkommen, wo die Belästigung durch Lärm und Luftvergiftung die Bevölkerung bisher am härtesten trifft: in den Ballungszentren der westdeutschen Großstädte. mh