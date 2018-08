Der Chef ist Cavaliere. Die Italiener haben ihn aus Dankbarkeit dazu ernannt. Reisebürochef Herbert Axmann hat sich um den deutschen Italientourismus große Verdienste erworben. Er begann vor etwa zehn Jahren mit Bahngruppenreisen an die italienische Riviera und war damit so erfolgreich, daß er in der Urlaubssaison im darauffolgenden Jahr schon eine „Dart-Herald“ fliegen lassen konnte. Und abermals drei oder vier Jahre später war er der größte regionale Veranstalter für Flugpauschalreisen nach Italien.

Das Münchner Reisebüro Axmann ist, gemessen an den großen Veranstaltern, ein kleines Reisebüro, aber unter den kleinen schon längst ein großes. Der entscheidende Aufschwung kam 1967. Seither beschert die Entwicklung auf dem Touristikmarkt dem Cavaliere jährliche Zuwachsraten zwischen 30 und 40 Prozent. Im vergangenen Jahr reisten 60 000 Menschen mit Axmann in die Ferien (Umsatz: 15 Millionen Mark).

Herbert Axmanns Reisebüro ist eine KG mit einer GmbH als alleinigem Gesellschafter. Das Unternehmen verkauft seine Reisen über ungefähr 800 Reisebüros in ganz Westdeutschland mit Schwergewicht im süddeutschen Raum. Prospekte erscheinen in Auflagen von 350 000 Exemplaren.

Die Prospekte sind so bunt, üppig und verheißungsvoll wie die der großen Touristikveranstalter: Ein Jet (BAC 1-11; Haus-Carrier ist die Münchner „Bavaria“) steigt in die Lüfte, lockende Landschaften, hübsche Mädchen ... Axmann fliegt von allen westdeutschen Flughäfen nach Italien, Jugoslawien, Griechenland, Spanien und in die Türkei, ferner nach Madeira, Teneriffa und Gran Canaria sowie neuerdings nach Marokko und Tunesien: insgesamt fast 100 Zielgebiete. Programmschwerpunkt ist und bleibt Italien. Es gibt in der Saison je einmal wöchentlich Charterflüge nach Palma, Teneriffa, Istanbul, Treviso, Catania und Genua, zweimal nach Neapel und viermal nach Rimini. Axmann hat im letzten Jahr keine der geplanten Maschinen beziehungsweise Charterketten abgesagt.

Der Cavaliere erfreut sich eines ständig zunehmenden Kundenkreises aus dem gehobenen Mittelstand (Alter 35 bis 45 Jahre), den er durch zurückhaltende Werbung, gediegene Qualität und vernünftige Preise fester an sich zu binden weiß. Das Pauschalarrangement (Flugreise von 15 Tagen in der Hauptsaison, Vollpension) kostet je nach Hotelkategorie beispielsweise in Porto d’Ischia 665 bis 1598 Mark, in Sorrent 590 bis 1152 Mark, in Taormina 576 bis 1382 Mark, in Rimini 427 bis 767 Mark. Natürlich geht’s auch billiger, zu Sparterminen, in der Vor- oder Nachsaison, mit der Bahn. Beispiel Rimini: Bahnreise, neun Tage mit Vollpension, zwischen 209 und 369 Mark; oder Cesenatico: 201 bis 298 Mark. Der Urlaub auf Mallorca (15 Tage, Flug, Hauptsaison) kostet zwischen 465 (Canyamel; Unterkunft) und 678 Mark (Paguera; Vollpension), der Urlaub auf Teneriffa zwischen 541 und 1226 Mark (in Puerto de la Cruz) beziehungsweise 794 und 863 Mark (in Bajamar).

Das Reisebüro des Cavaliere erwartet für dieses Jahr „so um 100 000 Buchungen.“ bo