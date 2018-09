Von Wolfgang Rieger

Professor Ossip Kurt Flechtheim ist ein engagierter Wissenschaftler. Aus Sorge über die Unzulänglichkeiten und Gefahren der Gegenwart erforscht er die Zukunft. Der Gedanke, die Menschheit könne sich selbst vernichten, wenn sie es so weitertreibe wie bisher, ängstigt ihn. Das Engagement des zukunftsforschenden Politologen und Juristen, der in Wolfgang Abendroth einen Freund und kämpferischen Gelehrten sieht, läßt sich nach heutigem Sprachgebrauch progressiv und sozialistisch nennen. Flechtheims Erfahrungen in der Alten und der Neuen Welt haben seinen Entwurf für eine wissenschaftliche Erörterung der Zukunft bestimmt. Wichtige Stationen aus dem Leben dieses Wissenschaftlers sind: Geburt in Rußland, Abitur in Düsseldorf, politische Verfolgung und Emigration, Professur in den Vereinigten Staaten und, nach der Rückkehr aus dem Exil, in Berlin.

Er beschränkt sich nicht auf die Kontemplation. Sein jüngstes Buch

„Futurologie – Der Kampf um die Zukunft“; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln; 432 S., 26,– DM

ist Kompendium und Bekenntnis, wissenschaftliche Geländebeschreibung und Kampfschrift in einem. Zukunftsforscher, die sich ihrer Sache so verpflichtet fühlen wie Flechtheim, können ihren Gegenstand nicht leidenschaftslos behandeln. Wer die Zukunft erforschen will, hat sich an der Gegenwart gerieben. Das erklärt vielleicht, warum es in diesem modernen Forschungsbereich so erbitterte Richtungskämpfe und gegenseitige Beschuldigungen der Spitzenreiter gibt.

Ein wenig um die Definitionen ringend, reflektiert Flechtheim zu Beginn seines Buches über die Entwicklungstendenzen der Menschheit. Er meint, entweder gelangten wir mit wachsendem Tempo zum „Untergang der modernen Zivilisation als Folge verheerender Kriege“ oder es gebe „eine relative Stabilisierung bürokratisch-technokratischer Regime der Rüstung und Raumfahrt“, die man mit dem Begriff Neo-Cäsarismus umschreiben könne. Eine dritte Möglichkeit hält der Autor für wenig wahrscheinlich, nämlich, daß die Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert schließlich hinauslaufe auf „eine solidarische Weltföderation mit Planung der Menschheit im Dienst von Frieden, Wohlfahrt und Kreativität“.

Flechtheim läßt sich durch seinen Pessimismus allerdings nicht daran hindern, in die Zukunft zu schauen. Er möchte mit Hilfe der Futurologie die Wege finden, auf denen die Menschheit doch noch dahin gelangen könne, die dritte Alternative zu verwirklichen. Der Autor hat sich, mit der Mehrheit der jungen Zunft der Futurologen, tief in der Brust einen rational argumentierenden Optimismus bewahrt.