Von Marietta Riederer

Lederhosen ab sofort ausverkauft“, plakatierte eine Firma am dritten Tag der „Modewoche München“. Die Messe mit 415 internationalen Firmen aus sechzehn Ländern brachte insgesamt 1450 Aussteller auf Trab. 1150 von ihnen besetzten Stände und Kojen im Messegelände; im Modezentrum dagegen konzentrierten sich auswärtige Firmen mit eigenen Schauräumen, und in den großen Hotels der Innenstadt und Schwabings mieteten sich die Individualisten ein.

Einen rasanten Boom erlebt die Lederbekleidung. Seit sich junge Modeleute mit Fachkenntnissen dieses Naturprodukts annehmen, gibt es keine Jahreszeit mehr ohne Ledermode: „Fensterleder“, gebatikt, gespritzt oder bedrückt, Leder mit Kontraststepperei oder in Falten gelegt, als wäre es Stoff, auch Außenpelzleder von Zottelziegen, Wieseln, Affen und Känguruhs, verarbeitet zu Mänteln und Jacken. Von winzigen Hot pants bis zum Maxi-Pelerinenmantel, vom Pop-Gürtel bis zum Sheriff-Anzug – Leder für Mann, Frau, Kind.

Henry Lehr, Trendsetzer der Mode in Leder, Designer von „Miura“ aus London, seine Girls verkauften und informierten in einem Schwabinger Hotelzimmer, vor Kopisten gut versteckt, in Multicolor-patch-Anzügen aus Rauhleder (diese Anzüge sahen aus, als wären sie beim Tünchen bespritzt worden; sie waren mit farbigen Lederflicken besetzt und mit Borg-Pelz gefüttert). Mann und Mädchen zeigten, sich auch in Army-Jacken über Latzhosen mit space-lining (das sind Blenden, Futter, Schulter und Ellbogenschütz aus grellsilbernem, an Raumfahrt erinnerndes Material). So glichen sie Science-fiction-Helden, knapp angezogen, hauteng. Doch breite weiße oder rote Industriereißverschlüsse an Schultern, Ärmeln und Hosen sind nicht nur Dekoration; sie garantieren Bewegungsfreiheit beim Fahren oder sonstigen Beschäftigungen.

Der großkrempige Fellhut gehört dazu und wird zur Kappe, wenn man die Krempe „abreißt“. Maxi-Pelzmäntel von „Miura“ sind als gefärbten Waschbärstücken zusammengesetzt, Patchwork aus roten, grünen, blauen und natuifarbenen Fellen, ein Dolchstoß gegen gediegene Allerweltsnerze. Drei Sterne für eine neoromantische Mode ohne Folklore: unverkennbar aus Spaß entworfen.

*

Leitmotiv der großen Strick- und Jersey-Kollektionen ist das Zusammenwürfeln aller Elemente heutiger Mode, als da sind: Maximäntel und lange Hosen, Shorts, Knickers, Gaucho- und Zuavenhosen. Dazu: Polohemden, lange Jumper, Pullis und darüber Mini-Westovers oder Pullunders. Dann Maxi- und Minikleider sowie Röcke in allen Längen, als Basis gleichsam die farbigen Strumpfhosen. Dieses „Drunter und drüber“ ergibt einen neuartigen „Etagen-Look“, ist Lieblingsanzug der jungen Generation, aber auch eine fröhliche Fundgrube für jene Gruppe über dreißig, die konventionelle Langweilmode ablehnt. Knüller dieses Totalangebots der Maschenmode ist, daß Farben und unzählige Muster so abgestimmt sind, daß sich alles untereinander auswechseln und koordinieren läßt.