Mit einem Kursanstieg von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn zählen die Bankaktien zu den Börsenfavoriten, Und wenn nicht alles täuscht, meine verehrten Leser, werden sie es vorläufig auch noch bleiben. Bei den Banken wird es 1971 wahrscheinlich keinen spektakulären Gewinneinbruch geben, wie er in Teilen der industriellen Unternehmen befürchtet werden muß. Diesen Eindruck untermauerte auch die Bilanzpresse-Konferenz der Deutschen Bank, über die wir uns heute unterhalten wollen.

Die Aktie der Deutschen Bank ist unter Schwankungen von 242 Mark (Tiefstkurs 1970) auf heute 354 Mark geklettert. Das entspricht einer Wertverbesserung um etwa 46 Prozent. Sie hat sich nicht auf einem engen Markt vollzogen, vielmehr ist das Aktienkapital der Deutschen Bank von heute 480 Millionen Mark breit gestreut, und zwar auf 115 000 Aktionäre, 17 000 mehr als im vergangenen Jahr. Von den Aktionären sind nur 10 Prozent Ausländer. Die Deutsche Bank hat bislang wenig Neigung gezeigt, ihren Aktionärskreis zu internationalisieren.

Sie vertraut auf ihre Popularität im Inland, bei der von ihr gewünschten Kapitalerhöhung wird sie diese auch nötig haben. Der Bezugskurs von 280 Prozent (oder 140 Mark je Aktie) mutet nicht gerade wie ein Geschenk an die Aktionäre an. Es soll auch keines sein, wenngleich das Bezugsrecht auf Basis des gegenwärtigen Börsenkurses einen Wert von 29 Mark besitzt.

Mit der Festsetzung des hohen Ausgabepreises verfolgt der Vorstand der Deutschen Bank zwei Ziele:

1. Der Bilanzkurs der Bank (die Reserven betragen 184 Prozent des Kapitals) soll durch die Kapitalerhöhung nicht verschlechtert werden.

2. Der Trend, die Emissionspreise möglichst nahe an den Börsenkurs heranzuführen, wie es besonders in den USA üblich ist, soll auch bei uns gefördert werden. Die deutschen Unternehmen, im internationalen Wettbewerb stehend, sollten ihr Kapital so günstig wie möglich einkaufen.

Die Deutsche Bank will also mit einem nach ihrer Meinung guten Vorbild vorangehen. Daß nicht alle Aktionäre ihr auf diesem Wege begeistert folgen werden, kann wohl als sicher gelten. Sollte es indessen während des Bezugsrechthandels zu einem Druck auf den Kurs der Deutsche-Bank-Aktie kommen, weil viele Aktionäre lieber den Bezugsrechtwert kassieren, als ihrem Institut neues Geld zur Verfügung stellen, so scheint mir dann ein günstiger Zeitpunkt gekommen zu sein, „in die Bank einzusteigen