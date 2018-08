Im Gegensatz zu früheren Monatsberichten und Äußerungen von Bundesbankpräsident Karl Hasen nach Zentralbankratssitzungen der letzten Zeit stellt der Jahresbericht 1970 der Deutschen Bundesbank erstmalig auch die Vollbeschäftigung in Frage. Er deutet angesichts der umfangreichen internationalen Geldbewegungen sehr vorsichtig mögliche Änderungen der Währungsparitäten an. Dabei konnte der am 31. März abgeschlossene Bericht den spektakulären Zustrom von Auslandsgeld in die Bundesrepublik während der letzten Tage noch gar nicht berücksichtigen.

Die Möglichkeit einer Aufwertung der D-Mark, in die Diskussion geraten durch mißverständliche Äußerungen des früheren Bundesbankpräsidenten Karl Blessing, wurde noch Mitte letzter Woche von Klasen als „absurd“ bezeichnet. Auch das Bundeswirtschaftsministerium konnte sich „nicht recht erklären“, was den Anstoß zu der Spekulationswelle gab, die in der ersten Aprilwoche sechs bis acht Milliarden Mark Devisenzustrom brachte.

Alwin Münchmeyer, Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, hielt eine Aufwertung für „absolut nicht aktuell; schon gar nicht als deutscher Alleingang“.

Einen Großteil des Auslandsgeldes floß – trotz der Diskontsatzsenkung – immer noch in die Bundesrepublik. Harte Kritik kam besonders von den Sparkassen. Zweifel, ob die Kreditpolitik der Bundesbank in der Anfangsphase eine restriktive Wirkung hatte, äußerte auch der Sprecher der Deutschen Bank, Franz Heinrich Ulrich. Der Notenbank sei es nur gelungen, die Zinsen in die Höhe zu treiben, nicht aber das Kreditangebot zu begrenzen. bke