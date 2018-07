„Der Seele dunkle Pfade – ein Roman um Sigmund Freud von Irving Stone. Sigmund wurde es schwarz vor den Augen, als hätte ihm ein Tintenfisch seinen Saft hineingespritzt Auch sechs Jahre Forschungsarbeit reichen eben noch nicht, um aus dem Leben eines Mannes, der ein genialer Wissenschaftler war, aber ziemlich unauffällig lebte, einen packenden Romanstoff zu machen; ein wenig Schriftstellerphantasie gehört auch dazu. Man erfährt nicht nur, was dieser so vertraulich beim Vornamen genannte Sigmund erforschte, sondern auch, was für Gesichter er dabei schnitt und wo ihm schummrig wurde. Stone versteht sein Handwerk, er weiß, wie man einer spröden Materie beikommt. Er hat sein Material im Griff, weiß Figuren plastisch zu zeichnen, trivialisiert, wo es nottut, sehr dezent, teilt schwierigen Gedankenoperationen genügend Dramatik mit, um das Leseinteresse wachzuhalten, und webt aus wissenschaftlichen Niederlagen und Triumphen, aus privaten Kümmernissen und Freuden seines Helden und den nie versiegenden Spannungen im Kollegenkreis ein Breitwandmelodram nach dem bewährten Grundmuster: einsames Genie kämpft sich heroisch durch. Den Tücken des Genres entgeht freilich auch ein Meister nicht: Romanspannung und Biographentreue sind zwei Paar Stiefel, da gibt es nur mehr oder minder faule Kompromisse. Die Bruchlinien zuzukleistern, bietet hier ein unfehlbares Mittel sich an: die ausgiebige Wiedergabe von Krankengeschichten. „Bettgeflüster aus Wiener Alkoven“ überschrieb ein süddeutsches Massenblatt seine Rezension. In der Tat: Krankengeschichten aus der medizinischen Praxis des Mannes, der die sexuelle Ätiologie der Neurosen entdeckte, können für empfängliche Gemüter etwas Pikantes haben. So unbekümmert direkt, wie es bei Stone erscheint, dürfte Freud in seinen analytischen Sitzungen allerdings auch in den Jahren des Anfangs nicht drauflos interpretiert haben. Das Buch kommt in Amerika und Deutschland mit einer Startauflage von 150 000 Exemplaren heraus; man weiß, was man einem Bestsellerautor schuldig ist. (Verlag Droemer Knaur, München; 896 S., 28,– DM) Hans Krieger