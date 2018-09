In Israel macht Bildung Spaß

Von Hildegard Hamm-Brücher

Für Israels Jugend beiderlei Geschlechts gibt es zwei „Schulen der Nation“: die Schule und die Armee. Beide dienen dem aus aller Herren Ländern bunt zusammengewürfelte Volke Israel zur „Staatswerdung“, und beide sind in einem greifbar elementaren Sinn Fundamente seiner Existenzsicherung. So wird der „Service“ in Schule und Armee eine allen Bürgern abzufordernde Vorbedingung, ohne die sich für knapp drei Millionen Israelis die beinahe zweitausendjährige Sehnsucht nach einer gemeinsamen Heimat nicht erfüllen kann. Jeder Israeli weiß das, jeder akzeptiert das, und jeder gibt sein Bestes dafür; wohlgemerkt: für beide Schulen der Nation.

Eine Bildungsreise nach Israel ergibt aus diesen Gründen kaum etwas, das sich aus israelischen in westdeutsche Verhältnisse übertragen und nachahmen ließe, und sicher ist es wenig erfolgversprechend, unsere bildungspolitische Verzagtheit mit Hilfe des Beispiels israelischer Leistungen überwinden zu wollen. Eines aber muß ich rundheraus gestehen: Angesichts des israelischen Bildungswunders bleibt dem Bildungsreformroutinier aus der Bundesrepublik die Wahl zwischen Staunen, Bewunderung und selbstkritischer Nachdenklichkeit. Ganz sicher muß es Spaß machen, Bildungspolitiker in einem Land zu sein, in dem Bildung Spaß macht, gewollt, gesucht und geschätzt wird und Reformen alles in allem kein mühseliges Millimeter-Tauziehen sind, sondern lebendige, vergleichsweise unkomplizierte und wirksame Prozesse.

Lehren freiwillig

Statistiken beweisen das, und persönliche Eindrücke bekräftigen das: Während wir kaum hoffen können, vor 1985 für alle Fünfjährigen einen „Platz“ in der Vorschulerziehung geschaffen zu haben – von einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen für Drei- und Vierjährige ganz zu schweigen –, ist das Vorschuljahr in Israel bereits obligatorisch, und ich hörte keinerlei Klagen über fehlende Kindergartenplätze.

Während wir uns in Skrupeln verzehren, zu viele Abiturienten zu „produzieren“ (derzeit im Bundesdurchschnitt etwa 11 Prozent eines Jahrgangs), schließen in Israel heute schon über 40 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs eine zwölfjährige Vollzeitschule ab (trotz Schulgeld in Höhe von 850 israelischen Pfund), von denen rund die Hälfte – Männer nach drei-, Frauen nach zweijähriger Militärdienstzeit – ein Hochschulstudium beginnen. Israel mit seinen drei Millionen Einwohnern hatte 1970 rund 45 000 Studenten (ohne Grundschullehrer), was vergleichsweise bei 60 Millionen in der Bundesrepublik rund 900 000 westdeutschen Studenten entspräche, tatsächlich hatten wir etwa 360 000 (mit Grundschullehrern).