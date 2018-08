In diesem Sommer werden zum erstenmal Schiffe unter sowjetischer Flagge im fahrplanmäßigen Passagierdienst von Passau donauabwärts fahren. Am 26. Mai, am 5. Juni und am 14. Juni, jeweils um acht Uhr morgens, legen die „Amur“ oder die „Dunaj“ in Passau ab. Dreizehn Stunden später, nach einer 297 Kilometer langen Fahrt, wird Wien erreicht. Auf der Talfahrt halten die russischen Schiffe an keiner Anlegestelle. Internationale Vereinbarungen erlauben allen Donau-Anliegerstaaten zwar den Passagierverkehr auf dem ganzen Fluß, aber zum Aus- und Einsteigen dürfen die Schiffe jeweils nur einmal im fremden Land anlegen.

Die beiden russischen Passagierschiffe kommen aber nicht nur nach Passau, um deutsche Urlauber nach Wien zu bringen, sondern um ihnen eine neue Non-stop-Verbindung zum Schwarzen Meer anzubieten. Billigste Passage von Passau nach Wien 17 Dollar, rund 62 Mark, Buchungen über alle Reisebüros.

Fahren die russischen Schiffe nur dreimal von Passau über Wien ans Schwarze Meer, so verkehrt die „Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ vom 2. Mai bis 12. September täglich auf der Strecke Passau–Wien. Um sieben Uhr beginnt die Donaufahrt in Passau und endet um 20.15 Uhr am Praterkai in Wien; die einfache Fahrt kostet 21,80 Mark, hin und zurück 35 Mark, Buchungen bei allen Reisebüros. Die Bergfahrt von Wien nach Passau dauert zwei Tage: 7.30 Uhr ab Wien, Ankunft in Passau am folgenden Tag um 15.50 Uhr. Käbinengäste können in Passau und Wien schon die Nacht vor der Abfahrt an Bord schlafen.

Der Fahrplan der österreichischen Schiffe bietet aber mehr als nur eine bequeme Verbindung durch eine malerische Landschaft nach Wien. Insgesamt halten die Schiffe zehnmal und bieten dadurch Gelegenheit, die Fahrt für einen oder mehrere Tage zu unterbrechen.

Besonders empfehlenswert ist es, das Schiff auf der Fahrt nach Wien in einem kleinen Städtchen des Nibelungengau oder in der Wachau zu verlassen: vielleicht in Marbach, wo das Schiff nachmittags drei Uhr anlegt. Wanderer gehen zu Fuß von Marbach nach Melk (rund 20 Kilometer) und besteigen dort am folgenden Tag das nächste Schiff in Richtung Wien. Ein Vorschlag für eine gemütliche Zwei-Tages-Tour durch die Wachau: In Spitz aussteigen und von dort über Weißenkirchen nach Dürnstein. Wem es in einem dieser drei malerischen Orte gut gefällt, kann eine Woche Urlaub bei bestem Wein machen: Vollpension pro Tag ab zehn Mark.

Für die Rückfahrt nach Passau ist man natürlich nicht auf das Schiff angewiesen: In Passau gibt es Autolotsendienste, die Autos von Passagieren an jeden gewünschten Anlegeplatz fahren. Für die zweitägige Rückfahrt sind an Bord Kabinen bereit (ab 23 Mark). Kde