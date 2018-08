Die höchsten Löhne und Gehälter Deutschlands werden in Stuttgart und Frankfurt bezahlt. Wer in einer der beiden Städte arbeitet, kann mit einem Salär rechnen, das bis zu 70 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegt. Die Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) hat außerdem herausgefunden, daß in der Oberpfalz und im Emsland die Gehälter am niedrigsten sind. Die Bewohner dieser vorwiegend landwirtschaftlichen Gebiete beziehen Einkommen, die kaum höher als die Hälfte der deutschen Durchschnittsgehälter sind.

In Hessen soll die Polizei-Laufbahn attraktiver werden. Abiturienten oder Kandidaten mit mittlerer Reife und abgeschlossener Lehre werden sofort als „Kriminalmeister auf Probe“ eingestellt, um zu Kripobeamten ausgebildet zu werden. Das Anfangsgehalt beträgt fast 1000 Mark. Außerdem müssen die jungen Leute keinen Wehrdienst ableisten.

Die Angestellten mehrerer französischer Großbanken werden sich jetzt früher vom Berufsleben zurückziehen als ihre Kollegen in anderen Betrieben. So liegt die Altersgrenze bei der BNP, der größten Bank Frankreichs, jetzt bei 60 Jahren für Männer und bei 55 Jahren für Frauen. Ähnlich ist die Regelung beim Credit Lyonnais. Auch die 5000 Angestellten des Credit Commercial gehen jetzt früher in den Ruhestand: Frauen mit 58 Jahren, Männer mit 60. Eine betriebliche Altersversorgung garantiert, daß durch das frühere Ausscheiden aus dem Berufsleben keine finanziellen Nachteile entstehen.

* Auf einen Arbeitslosen kamen im Monat März in der Bundesrepublik mehr als drei unbesetzte Stellen. Die Zahl der Arbeitslosen (206 500) lag aber um 4,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Gleichzeitig hat die Zahl der Gastarbeiter die Zwei-Millionen-Grenze überschritten. Etwa ein Viertel der ausländischen Arbeitnehmer sind Frauen. Die meisten Gastarbeiter kommen aus Jugoslawien. Das Münchner Ifo-Institut vermutet jedoch, daß im laufenden Jahr die Zahl der Ausländer, die in westdeutschen Betrieben arbeiten, entschieden langsamer zunehmen wird als bisher.

*

Männliche Hebammen wird es in Deutschland auch in Zukunft nicht geben. Ein 38 Jahre alter Filmvorführer aus Wiesbaden, der seit Jahren das weibliche Berufs-Monopol brechen will, hatte mit seiner Klage kein Glück. Begründung der Richter: Da Hebammen in die besondere Intimsphäre der Frau eingreifen, muß Männern diese Tätigkeit untersagt bleiben.