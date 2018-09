Die Diskussion um den geänderten Paragraphen 26 reißt nicht ab

Von Rolf Kunkel

Wenige Tage, nachdem eine Zweidrittelmehrheit der 74 stimmberechtigten Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) per Briefwahl die Neufassung des Paragraphen 26 in Kraft setzte, der die Zulassungsbestimmungen für Sportler regelt, die an den Olympischen Spielen in München und Sapporo teilnehmen wollen, gab IOC-Präsident Avery Brundage der französischen Tagessportzeitung "L’Equipe" ein Interview, in dem er sich zu grundsätzlichen Fragen der olympischen Bewegung äußert. Es widerstrebt mir, den Gedanken Brundages breiten Raum einzuräumen, weil ich im Prinzip der vom Vorsitzenden der Internationalen Sportfachverbände, Thomas Keller, geäußerten Meinung zustimme, wonach dem IOC-Präsidenten zuviel Beachtung geschenkt wird. Brundage verkörpert nicht länger das IOC, und es ist beinahe tragisch mitanzusehen, wie er, der 40 Jahre seines Lebens den Spielen gewidmet hat, zusehends in die Isolierung gerät. Die Regeln werden mit seinem Wissen, aber ohne sein Einverständnis gemacht, und die Sportler versagen ihm den Respekt, weil Brundage die Aktiven in Konflikte stürzt, statt ihnen zu helfen.

In dem Gespräch mit "L’Equipe" wird die ganze Problematik seiner Amtsführung deutlich, die überstrahlt wird von dem unbeugsamen Festhalten an Prinzipien, nach denen der olympische Sportler nur aus Freude am Sport Leistungen vollbringen soll und auf dem Wege zur Weltspitze des olympischen Ideals wegen auf Vergünstigungen aller Art verzichten möge. Man muß wohl Multimillionär sein, um das Streben nach materiellen Vorteilen im Sportbetrieb zu verurteilen und den unter enormen Opfern betriebenen Spitzensport unverändert als Feierabendhobby zu betrachten. Brundage hebt erneut die positive Bedeutung der Olympischen Spiele für die Menschheit und die Ausrichterländer hervor. Genausogut kann man das Gegenteil behaupten. Das internationale Klima, wird oft genug durch olympische Querelen gestört, und das wirtschaftliche Wohlergehen ehemaliger Olympialänder, wie das von Brundage stolz erwähnte Beispiel Mexiko, erweist sich als eine Verzerrung der tatsächlichen Verhältnisse. Vor dem Hintergrund der dort herrschenden Armut kann das IOC wirklich nicht stolz darauf sein, die mexikanische Regierung zu Millionenausgaben verleitet zu haben. Andererseits übersteigt es die Kompetenz des IOC, die von Regierungen der Länder jeweils verlangten und gegebenen Garantien zu überprüfen. Dennoch erwächst dem Internationalen Olympischen Komitee eine große Verantwortung: Es sollte wirtschaftlich schwachen Ländern – trotz deren Bereitschaft – nicht die Bürde einer solchen Veranstaltung zumuten. Es wäre unverantwortlich, die Spiele in nächster Zeit nach Afrika oder Asien (mit Ausnahme von Japan) zu vergeben. Dem Olympiaboom folgt nur allzu schnell die Ernüchterung, wie das Beispiel Grenoble zeigt, wo heute niemand mehr etwas von Olympischen Spielen wissen will. Selbst ein stabiles Land wie die Bundesrepublik gerät bei derart gigantischen Ausgaben in Schwierigkeiten. Die bayerische Metropole München ist innerhalb kurzer Zeit zur teuersten Stadt der Bundesrepublik geworden. Relativ wenig Bauobjekte verschlingen wegen der vom Olympiaboom hochgepeitschten Grundstückspreise die Haushaltsmittel der Stadt.

Brundage wendet sich vehement gegen die Winterspiele und will sie ganz gestrichen wissen. Er attackiert erneut den alpinen Skisport, von dem man sich trennen müsse, wie damals vom Tennis, denn Sportler, die drei Viertel des Jahres Wettkampf betreiben oder trainieren, sind keine Amateure. Das ist zweifellos richtig, und es ist wahr, daß ein Mann wie Jean-Claude Killy, mit dem weißen Mantel des Amateurs gekleidet, von Sieg zu Sieg eilte und durch eine unvorstellbare Kommerzialisierung seiner Olympiasiege zum mehrfachen Millionär avancierte. Heute ist Karl Schranz der Prototyp des olympischen Businessman. Nach einer Untersuchung des österreichischen Nachrichtenmagazins "Profil" bezieht der "Skiamateur" Schranz pro Jahr Einnahmen in Höhe von 400 000 Mark. Im neuen Zulassungsartikel 26, Absatz 1, heißt es dazu wörtlich: "Er (der Sportler) darf seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen aus sportlicher Tätigkeit bestreiten oder auf Einkünfte aus dem Sport angewiesen sein ... Er darf in keiner Sportart ein Professional, Halbprofessional oder sogenannter Nichtamateur sein ..." Man kann es drehen und wenden, wie man will, und die Trainingslagerzeit – wie geschehen – auf 60 Tage im olympischen Jahr ausdehnen, es ändert nichts daran, daß die besonderen Bedingungen dieser Sportart sich nicht länger mit den olympischen Gesetzen vereinbaren lassen.

Aber im IOC gibt es eine starke Wintersportlobby, die Brundage überstimmte und einen Kompromiß erzielte, der den Fortbestand nicht nur der Winterspiele, sondern auch der alpinen Skirennen gewährleistet. Die Einnahmen durch Werbung, Lieferungen von Sportmaterialien und so fort sollen künftig über die nationalen Verbände geregelt werden, die wiederum von den internationalen Verbänden und dem IOC kontrolliert werden. Wie diese doppelte Kontrolle funktionieren soll, bleibt verborgen. Das IOC hat ohnehin einen unzulänglichen administrativen Apparat zur Verfügung, warum es sich jetzt auch noch in die Rolle einer Weltaufsichtsbehörde drängt, ist unerfindlich, zumal es damit den Rahmen einer Gesinnungsgemeinschaft verläßt.

Undurchführbare Forderungen