Chinas Rückkehr in die Weltpolitik zwingt die Großmächte in neue Positionen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Wenn Peking sich nun wirklich aus seiner Selbstisolierung lösen und auf die weltpolitische Bühne zurückkehren will, so hätten die Altmeister des diplomatischen Spieles dafür keine intelligentere Methode und kein wirkungsvolleres Mittel ersinnen können als die Idee mit den Ping-pong-Meisterschaften. Gleich der erste Auftritt ein Spiel mit drei Bällen – was für ein Comeback!

Mit einem Schlag haben die Führer Chinas die öffentliche Meinung in Amerika verändert, und zwar „von Volk zu Volk“, mit jener besonderen Methode also, die das außenpolitische Instrumentarium kommunistischer Staaten kennzeichnet. Zugleich haben sie auf Nixons Signale reagiert, ohne daß ihre Regierung seiner Regierung gegenüber in Aktion getreten wäre, aber doch mit dem Erfolg, daß der Präsident sich zu weiteren Avancen veranlaßt sieht. Sie haben ferner ihren Widersachern, den Sowjets, die sie eben erst durch demonstratives Fernbleiben vom Moskauer Parteikongreß brüskiert hatten, mit der Einladung an die Amerikaner einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Und sie haben schließlich den Japanern, die gerade im Begriff waren, sich in Moskau stärker zu engagieren, vor Augen geführt, daß deren Liaison mit Washington nicht automatisch den Weg nach Peking versperrt. Auf keine andere Weise hätten die chinesischen Führer so viele Großmächte mit einem Schlag in äußerste Erregung versetzen können.

Oder ist das Ganze vielleicht doch nur ein spielerischer Einfall, ein Ereignis ohne weitere Folgen? Wer gibt uns die Gewißheit, daß dies der Beginn einer neuen Phase ist?

Tschou En-lai persönlich gab sie, als er vor den Sportlern erklärte: „In der Vergangenheit waren die Kontakte zwischen dem amerikanischen und dem chinesischen Volk zahlreich. Eine lange Zeit aber waren sie ganz unterbrochen. Mit der Annahme unserer Einladung habt Ihr nun eine neue Seite im Buch der chinesisch-amerikanischen Beziehungen aufgeschlagen, und ich bin überzeugt, daß dieser Wiederbeginn einer Freundschaft von der Mehrheit unserer beiden Völker begrüßt und unterstützt wird.“

Der Sprecher des Weißen Hauses bestätigte anderntags Tschous Meinung. In der Geschichte der Beziehungen zwischen Washington und Peking habe, so sagte auch er, ein neues Kapitel begonnen. Und Präsident Nixon verkündete ein fünf Punkte umfassendes Programm, das die Verbesserung der Handelsbeziehungen und des Reiseverkehrs garantieren soll.