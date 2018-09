Ein Streit um 13,52 Mark kam bis vor das Bundessozialgericht. Allerdings hatte der Prozeß grundsätzliche Bedeutung. Es ging um die Frage, ob Arbeitnehmer mit mehreren Beschäftigungen für das zusammengerechnete Einkommen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen oder ob es ausreicht, wenn lediglich für einen einzelnen Arbeitslohn Beiträge abgeführt werden.

Nach dem Spruch des Gerichts muß der Versicherungsbeitrag nur dann von der Summe der Arbeitslöhne berechnet werden, wenn jedes der einzelnen Einkommen unter der Versicherungspflichtgrenze (zur Zeit 237,50 Mark monatlich) liegt. Denn sonst wäre der soziale Schutz der Renten- oder Krankenversicherungen nicht gewährleistet.

Anders ist nach Meinung des Kasseler Gerichtshofes die Lage, wenn eine der Beschäftigungen allein schon versicherungspflichtig ist. In diesem Falle sind für die Nebenbeschäftigungen keine Beiträge mehr fällig.

Der Prozeß war von der Bundespost angestrengt worden. Sie sollte für eine Hausfrau, die als Putzfrau in einem Mannheimer Postamt monatlich 127,66 Mark verdiente, einen Beitrag von 13,52 Mark an die AOK abführen. Weil jedoch die Frau außerdem noch Zeitungen austrug und in dieser Beschäftigung sozialversicherungspflichtig war, brauchte die Post nicht zu bezahlen. (Aktenzeichen: RK 41/68)