Inhalt Seite 1 — Erst rechnen, dann kaufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Überall wird viel versprochen, besonders denjenigen,die ihre Ersparnisse anlegen wollen. Mit immer neuen Methoden gelingt es unseriösen Anlageberatern, dem Anleger Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Laie kann nur schwer zwischen seriösen Anlagegesellschaften und cleveren Gaunern unterscheiden: Beider Lieblingswort lautet Rendite, also der Ertrag im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Welcher Sparer würde bei einer garantierten Rendite von über zehn Prozent nicht gern einsteigen?

„Beliebt bei unseren Kunden, gehaßt bei unserer Konkurrenz“, so stellt ein Unternehmen sein Angebot per Anzeigen der Öffentlichkeit vor. Der „harte Brocken für die Konkurrenz“ – so wörtlich in einer Anzeige – sind First Class Hotelappartements an der spanischen Sonnenküste. Mit mehr als zehn Prozent jährlicher Mindestrendite will man deutsche Käufer locken. Wenn man bedenkt, daß bei Rentenpapieren die Rendite kaum mehr über acht Prozent hinausgeht und man für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigung nur noch 4,5 Prozent bekommt, klingt das in der Tat mehr als verlockend, zumal diese Superrendite vertraglich garantiert wird.

Freilich steht für die Garantie nur selten der Anbieter gerade. Er ist in den meisten Fällen lediglich Vermittler. Aus aufwendig gemachten Verkaufsprospekten ist nicht zu entnehmen, wer eigentlich für die Angaben verantwortlich zeichnet. Auf Glanzpapierbogen, mit gefälligen Zeichnungen, hübschen Bikini-Mädchen und hochtrabenden Anpreisungen, ersetzen klingende Hinweise handfeste Informationen: So werden kapitalkräftige Gesellschaften in den Vordergrund geschoben. Da oft ein Konsortium bekannter Banken, darunter meist eine deutsche Großbank, Hauptaktionär dieser Gesellschaft ist, kann der Prospekt zu Recht versichern, diese Bankbeteiligung spreche „sowohl für die Bonität der Gesellschaft wie für die Güte des angepriesenen Feriencenters“.

Fast immer klingt es nur gut, denn der Käufer hat mit dieser Gesellschaft nichts zu tun. Sein Vertragspartner ist irgendeine Verwaltungsgesellschaft, über die man nichts erfährt, weder über die Höhe des Aktienkapitals noch über die interessante Frage, wer sich hinter ihr. verbirgt; Ein Paradebeispiel dafür ist, wie Touristikländer das Geld ausländischer Sparer anlocken. Ärgst vor schleichender Inflation und einer drohenden Steuerreform,über die man wenig weiß, tun ein übriges. Wird demSparer in dieser Situation eine enorm hohe Rendite garantiert, greift er zu, in dem Glauben, durch einen bunten Prospekt ausreichend informiert zu sein.

Um aus Anpreisungen dieser Art das Wesentliche herauszufinden, muß man mit der Materie vertraut sein. Erst dann fällt man nicht mehr im Versprechungen herein. Oft ist die Orientierung selbst für den Fachmann kein Kinderspiel. Die Hotelverwaltungsgesellschaften garantieren im allgemeinen unbefristete jährliche Mindestrenditen bis zu über zehn Prozent. Aber eine Garartie ist immer nur so viel wert wie der Garant, und oft ist die Rendite nicht unerheblich niedriger, wenn man einmal nachrechnet: Erst beim Studium des Kauf- und des Mietverwaltungsvertrages merkt der Interessent, daß sich die Renditegarantie auf den Kaufpreis der Hotelappartements ohne Inventar und Nebenkosten bezieht. Wie hoch diese werden können, wird nicht erwähnt.

Geht man davon aus, daß die Inventarkosten und die Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notariatsgebühren rund 15 Prozent des Kaufpreises ausmachen, dann müssen, bei einem Appartementpreis von 39 800 Mark tatsächlich etwa 51 000 Mark investiert werden. Die garantierte Ausschüttung entspricht dann oft nur noch einer Rendite unter zehn Prozent. Darüberhinaus bleibt offen, ob dieser Betrag in Mark oder in ausländischer Währung bezahlt wird. Die Zahlung in Peseten zum Beispiel kann dem Käufer wegen der spanischen Devisenbestimmungen Nachteile bringen.

Anpreisungen, wie der „harte Brocken für die Konkurrenz“;oder der „wohltuend frische Wind auf. dem deutschen Anlagemarkt“ sind also mit Vorsicht zu genießen.