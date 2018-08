Seit dem Inkrafttreten ihres Sommerflugplans fliegt die Deutsche Lufthansa mit Casablanca, der Millionenstadt Marokkos, ihr siebenundneunzigstes Ziel an. Dreimal wöchentlich wird der (im Sommer, wenn in Marokko noch Touristensaison ist, nicht sehr stark frequentierte) Flug nach Las Palmas hier unterbrochen, zweimal wöchentlich der Flug nach Südamerika. Die Flugzeit Frankfurt–Casablanca beträgt dreieinviertel Stunden.

Die Direktflugmöglichkeiten nach Marokko, bisher zwei Verbindungen wöchentlich mit der Royal Air Maroc, sind mit dieser neuen Lufthansa-Verbindung vervielfacht worden. Es entspricht dies durchaus dem Anwachsen des Marokko-Tourismus. Er hat nunmehr den Phosphatexport überholt und ist zur wichtigsten devisenbringenden Industrie dieses armen Landes geworden, in dem das Pro-Kopf-Einkommen bei 50 Mark im Monat liegt, die Kindersterblichkeit bei 15 Prozent, die Lebenserwartung bei 47 Jahren und die Analphabetenquote bei 80 Prozent – der Tourismus sorgt hier für eine besonders augenfällige Demonstration der Unterschiede zwischen Arm und Reich.

1968 kamen etwa 500 000 Ausländer ins Land, 1970 waren es bereits 700 000, in der Mehrzahl Franzosen und Amerikaner. Der Anteil der Deutschen liegt um 7 Prozent und wächst am schnellsten; die meisten kommen mit dem Auto über Spanien. Von dem atlantischen Küstenstreifen von Rabat über Casablanca nach Agadir mit seinen Seebädern abgesehen, ist es ein dünn besiedeltes und wirklich fremdes Land; wer es kennenlernen will, muß darum schon einiges an eigener Initiative entwickeln, will eraus den-Touristen-Enklaven herauskommen und nicht gerade mit einer Reisegruppe im Bus durchs Land chauffiert werden.

Allerdings sollten diese Initiativen vorher genau geplant sein; noch ist Marokko nicht in einem Maße auf den Tourismus eingestellt, um dem nicht zur völligen Mimikry fähigen Touristen beliebige Improvisationen zu erlauben. Das heißt praktisch: Mietwagen, Hotels in den Großstädten und Seebädern sowie die Etappenraststätten an den besonders interessanten Routen im Vor-Sahara-Gebiet südöstlich des Atlas sind oft auf Monate hinaus ausgebucht; der Tourist tut also gut daran, beizeiten einen genauen Reiseplan, auszuarbeiten und alle Reservierungen im voraus vornehmen zu lassen. Bei der Planung sollte er die trotz der meist guten Straßen erheblichen Entfernungen nicht unterschätzen – eine Rundfahrt durch das ganze Land muß auch dann noch sehr eilig ausfallen, wenn vierzehn Tage dafür zur Verfügung stehen.

Außerdem sollte der Ausländer von vornherein einkalkulieren, daß Marokko sein Verhältnis zu käuflichen Waren, wie sie hier auf den Märkten der Medinas so reichlich angeboten werden (vor allem Lederwaren, Schmuck, Töpfereien und Metallarbeiten, Stoffe), ändern wird: zu beobachten, mit wieviel handwerklicher Mühe und Geschicklichkeit diese Dinge angefertigt werden, und der Sport des Feilschens lösen meist eine Kaufeuphorie aus, die ihn mit einer Menge ebenso hübscher wie vermutlich nutzloser Sachen versehen wird und auf die er sich von Anfang an mit einem nicht zu gering bemessenen Sonderetat vorbereiten sollte. D. E. Z.