ZDF, Sonnabend, 17. April: „Olympia – Olympia“

Es gibt einemillioneinhundertelftausendeinhundertzehn Gewinne. Die zehn Hauptgewinne: je eine Million Deutsche Mark. Tusch, Trara, auf geht’s zur Millionenhatz. Mit fünf Mark ist man wieder mal dabei.

„Glücksspirale 1971“ heißt die Lotterie, deren Überschuß in die Kasse des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele 1972 fließen wird. Der; gute Zweck ist klar; ob öffentlich-– rechtliche Unterstützung zu Recht bestehe, braucht nicht debattiert zu werden. Angeworfen, angedreht wurde die Glücksspirale also im Fernsehen. Eine „unterhaltsame Ouvertüre“ nannte man das.

Aufgeboten war ein Schock von Bekannt-von-Bühne-Film-und-Fernseh-Leuten und auch einige Münchner Sport- und Polit-Prominenz, darunter Alois Hundhammer, den man in einem Vergleich, zu dem solche Art von Starparade schon anreizt, zu den besseren deutschen Schauspielern zählen, darf. Ein Jux sollte das alles sein; aber es wurde zu einem Laienspiel, wie man es beim Feuerwehrball in Kyritz an der Knatter ausgepfiffenhätte. Nicht einmal unfreiwillige Komik konnte trösten. Witz wurde vom Kalauer k.o. gehauen, der Kalauer wiederum vom krampfigen Charme eines Conférenciers namens Joachim Fuchsberger. Roter Faden, dünn wie Papierstrippe und doch starr wie ein Drahtseil, war für geschlagene eindreiviertel Stunden?-der Lauf eines bedepperten Golems durch Zeit und Raum, als Fackelträger von Olympia nach München, so durch dreitausend Jahre. Die alte Leichtathleten-Weisheit fiel mir wieder ein: Je länger die Strecke, desto kürzer der Verstand. Diese Strecke war sehr, sehr lang.

Nichts täte dem Sportbetrieb wohl er als eine gehörige Portion Humor plus Selbstironie. Aber das Drehbuch hatte offenbar die Einfalt einer Bierzeitung, und was auf den ersten Blick zuweilen wie Einfall aussah, wurde binnen Sekunden zum Ausrutscher; auf dem Rücken lag der Sport, dem hier die Dümmlichkeit ein Bein stellte, jene geballte Dümmlichkeit sogenannter Prominenter, die sich immer mehr zu Trittbrettfahrern der Olympia-Popularität aufschwingen: Olympia ist chic.

Olympia benötigt Geld, viel Geld, und hat daher auch diese Lotterie nötig. Die Glücksspirale, vor einem Jahr schon einmal nicht sehr glücklich angekurbelt, soll sich auszahlen, wenn man das, was man hochtrabend „die Jugend der Welt“ nennt, in München zu bewirten hat. Ob man dafür einzahlt.... Diese Sendung hat die Fünf-Mark-Stücke nicht gerade locker gemacht. Glücksspirale? Pech für Olympia.

Alexander Rost