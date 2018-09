Zurückhaltende Reaktionen bei der Bundesregierung, heftige Kritik bei der CDU/CSU-Opposition und den Berliner Sozialdemokraten hat das „Abrassimow-Papier“ ausgelöst, das die polnische Zeitung „Zycie Warszawy“ in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte und das danach auch in der Sowjetunion kommentarlos wiedergegeben wurde.

Das sowjetische Papier enthält nach dem Warschauer Bericht Einzelheiten einer aus sowjetischer Sicht befriedigenden Berlin-Lösung. Dabei werden eine Reihe von Forderungen der Westmächte akzeptiert: Beim Transit von der Bundesrepublik nach Westberlin sollen die Transportmittel vom Absender plombiert und nur noch die Begleitbriefe kontrolliert werden. Zur schnelleren Abfertigung sollen die Gebühren für Durchreisende pauschal verrechnet werden. Für den konsularischen Schutz der Westberliner soll die Bundesrepublik zuständig sein, die auch die Interessen der Stadt im Ausland vertritt. Westberlin kann sich nach sowjetischer Vorstellung auch an Vertragsabschlüssen der Bundesrepublik beteiligen, soweit diese Verträge nicht militärischen oder politischen Charakter haben. In politischen und Sicherheitsfragen soll Westberlin durch die drei Westmächte vertreten werden.

In dem von der polnischen Zeitung zuerst veröffentlichten Papier wird aber – und hier beginnt die entschiedene Kritik in der Bundesrepublik und auch bei den Westmächten – betont, daß amtliche Handlungen des Bundespräsidenten, der Bundesversammlung, der Bundesregierung, des Bundestages, des Bundesrats, der parlamentarischen Ausschüsse, der Länder, anderer staatlicher Institutionen oder offizieller Persönlichkeiten in Westberlin nicht gestattet werden sollen. Die Interessen der Bundeslegierung gegenüber Westberlin und den drei Westmächten soll eine besondere Institution für „Fragen der Kontakte“ übernehmen. Eine wirkliche Garantie für den unbehinderten Zugang von und nach Berlin enthält das Papier nicht.

Während die CDU/CSU das Papier für eine weitere Bestätigung ihrer These hält, daß die Ostpolitik der Bundesregierung in eine Sackgasse geraten sei, äußerte Bundeskanzler Brandt, in dem Papier gebe es auch einige positive Ansätze.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, Rainer Barzel, hatte auf seiner Amerikareise die Ostpolitik der Bundesregierung heftig attackiert. Barzel löste damit scharfe Reaktionen in der Bundesrepublik aus, in denen vor allem kritisiert wurde, daß der CDU-Politiker innerpolitische Auseinandersetzungen ins Ausland getragen habe.

Das letzte Gespräch zwischen den vier Botschaftern über Berlin am vergangenen Freitag verlief ohne greifbares Ergebnis. US-Botschafter Rush äußerte danach, die Positionen seien noch weit voneinander entfernt. Auch das Gespräch zwischen dem Westberliner Senatsdirektor Müller und DDR-Staatssekretär Kohrt brachte keinen Fortschritt.

Mit einem positiven Ergebnis wurden indessen die im Oktober 1970 begonnenen deutsch-sowjetischen Verhandlungen über die Errichtung von Generalkonsulaten in Leningrad und Hamburg abgeschlossen. Der Botschafter der Bundesrepublik in Moskau, Allardt, und der künftige sowjetische Botschafter in Bonn, Falin, unterzeichneten ein Protokoll, in dem die Amtsbereiche beider Konsulate und die Bewegungsfreiheit, der Konsulatsbeamten festgelegt werden. Leiter des Konsulats in Leningrad wird der Vortragende Legationsrat Erster Klasse, Blumenfeld, der mehrere Jahre die Wirtschaftsabteilung der Botschaft in Moskau geleitet hatte und später stellvertretender Leiter der Handelsmission in Warschau war.