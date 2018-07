Washington, im April

In Washington wird wieder für den Frieden marschiert und demonstriert. Als erste gingen schon vor Ostern die Farbigen auf die Straße, zwar weniger als hundert, aber doch nach langer Absonderung von dem Streit um den „Krieg des weißen Mannes“ wieder aktiv dabei. Dann ketteten sich ein Dutzend Pazifistinnen an die schmiedeeisernen Gitter vor dem Verwaltungsgebäude des Weißen Hauses. Hunderte ihrer Mitstreiterinnen stürmten vor das Pentagon. In dieser Woche – und das ist einNovum für Kriegszeiten – sind ehemalige Kriegsteilnehmer in die Hauptstadt gekommen, um gegen die fortgesetzte Beteiligung Amerikas am Konflikt in Südostasien zu protestieren.

Offiziere und Soldaten, die in Vietnam gekämpft haben, vieldekorierte und schwerverwundete Veteranen, rund zweitausend Mann, zogen durch die Straßen zum Kapitol hinauf mit dem Ruf: „Macht Schluß mit dem Krieg – jetzt!“ Hier und da zogen in ihrem Gefolge die Witwen und die Schwestern amerikanischer Soldaten mit, die in Vietnam gefallen sind: Ihre schwarzen Trauerkleider stachen klagend ab gegen das Frühlingsgrün der breiten Alleen und die Blütenpracht vor dem Arlingtoner Friedhof. Auf den Plätzen Washingtons und an belebten Straßenkreuzungen führten Veteranengruppen – im Stil ein wenig angelehnt an das Agitprop-Theater der Kommunisten – „Search-and-destroy-Operationen“ vor, um dem Publikum ein realistisches Bild von Kampfhandlungen in Vietnam zu vermitteln. Sie ließen dazu Maschinenpistolen aus Plastik rattern.

Am kommenden Wochenende sollen diese Veranstaltungen wieder in eine Massen-Antikriegskundgebung überleiten wie im vorigen Frühjahr, als eine Viertelmillion Kriegsgegner nach dem Einmarsch in Kambodscha zusammenströmte. Doch ob die Friedensbewegung, jedenfalls die aktivistische, die bisher von den Studenten und den pazifistischen Frauenverbänden getragen wurde, noch eine so starke Strömung erzeugen kann, erscheint fraglich. Der Krieg hat die Amerikaner abgestumpft und selbst den Kriegsgegnern viel von ihrem Schwung genommen.

Doch immerhin – in einem kleinen Bundesstaat wie Rhode Island ließen sich in diesen Tagen mühelos zehn- bis fünfzehntausend Menschen zu einer Kundgebung gegen Nixon und gegen den Krieg zusammentrommeln. Unterschwellig ist die Bereitschaft noch sehr verbreitet und stark, sich gegen die Fortsetzung des Konfliktes aktiv zu engagieren: Womöglich bedarf es nur eines Anstoßes, damit wieder ein Mässensturm der Proteste angefacht wird. Den Zündstoff für ein neues Antikriegsfeuer in Amerika häuft Präsident Richard Nixon selbst mit auf: durch zweideutige Ankündigungen über seine Kriegsziele und den nur langsamen, graduellen Vollzug seiner Politik der Kriegsabstufung. Vor dem Verband amerikanischer Zeitungsherausgeber proklamierte er, die Luftmacht der USA werde in Vietnam so lange gebraucht werden, wie noch ein einziger amerikanischer Kriegsgefangener in Nordvietnam festgehalten werde. Zwar wolle er keine amerikanischen Reststreitkräfte des Umfanges wie in Korea (62 000 Mann) in Südvietnam belassen, aber „einige amerikanische Truppen“ würden dort verbleiben, bis Südvietnam in der Lage, sei, sich selbst zu verteidigen und bis alle Kriegsgefangenen freigelassen worden seien. GIs würden jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt dort bleiben, an dem die Südvietnamesen eine klare Chance hätten, sich selbst der Kommunisten zu erwehren.

Die Entscheidung über die amerikanische Vietnam-Politik kann – entgegen allen Voraussagen Nixons – eben doch wieder, wie bei Lyndon Johnson, eine zentrale Angelegenheit des Präsidentenwahlkampfes im kommenden Jahr werden. Schon erwächst Richard Nixon in dem republikanischen Abgeordneten aus Kalifornien, Paul McCloskey, ein potentieller Gegner für den Wahlfeldzug in der eigenen Partei. McCloskey, ehemaliger hochdekorierter Offizier des Marinekorps im koreanischen Krieg, erst 43 Jahre alt und von leicht kennedyschem Touch in Aussehen und Auftreten, ist überzeugter Kriegsgegner. Er beschuldigt seine eigene Regierung, besonders in Laos durch systematische Bombardierungen Tausende von Dörfern zerstört und damit das Flüchtlingselend katastrophal vergrößert zu haben. Er will sich gegen Nixon in den Vorwahlen des kommenden Frühjahrs aufstellen lassen, sofern nicht ein gewichtigerer Politiker des liberalen republikanischen Flügels, wie etwa die Senatoren Percy und Hatfield oder der New Yorker Bürgermeister Lindsay, das tun.

Eine einwandfreie Parallele zwischen McCloskey und Senator Eugene McCarthy, der mit dem Friedensbanner in der Hand Lyndon Johnson zum Verzicht auf eine Wiederwahl veranlaßte, läßt sich nicht ziehen: Der junge Republikaner hat nicht die magische Begeisterungsfähigkeit, die McCarthy in seinem poetisch verbrämten Wahlkampf entfesselte. Aber McCloskey könnte die Republikaner polarisieren und Nixon zwingen, viel weiter nach rechts zu rücken als ihm lieb ist. Richard Nixon hat in den vergangenen Monaten oft gesagt, er werde nicht der erste Präsident Amerikas sein, der einen Krieg verliere. Doch wenn er weiter taktisch so vorgeht wie bisher, könnte er durchaus der zweite Präsident Amerikas sein, der am Krieg in Vietnam scheitert.

Joachim Schwelien