Von Rudolf Walter Leonhardt

Sie hatten nur den kleinen Saal der Meistersingerhalle gemietet. Denn im Grunde war sich der Vorstand des P.E.N.-Clubs gar nicht sicher, ob a) Podiumsdiskussionen überhaupt und b) das Thema Pornographie heute noch gehen, wieviele Leute also an einem Freitagabend zu einer Diskussion über Pornographie kommen würden.

Aber siehe da: es geht alles noch, oder schon wieder, und trotz Fischer-Dieskau nebenan im großen Saal waren an die tausend Nürnberger herbeigeeilt, um Gerhard Zwerenz, Werner Ross, Hermann Kesten, Alexander Mitscherlich und Heinrich Böll erst referieren und dann – ermutigt, gesteuert, gebremst von Thilo Koch – „mit dem Publikum diskutieren“ zu hören.

Zwar war eine Diskussion zwischen fünf herausgehobenen Figuren auf einem Podium mit einer Masse von Hunderten hier so wenig möglich wie anderswo; zwar stand am Ende des Abends hier so wenig wie anderswo ein „Ergebnis“ fest, das sich dazu geeignet hätte, getrost nach Hause getragen zu werden; zwar wurde hier so wenig wie anderswo etwas wirklich Neues zum Thema gesagt – aber trotz all diesen und manchen anderen Einwänden schien der Abend nützlich und nie langweilig.

Zumindest konnte er zwei Erkenntnisse vermitteln, die so alt noch nicht sind: 1. Die Pornographie-Diskussion ist in ein neues Stadium getreten, das sehen Mainusch/Mertner wohl richtig: Immer mehr sind inzwischen offenbar zu der Überzeugung gekommen, daß es eine Art von Pornographie gibt, die verboten bleiben sollte. Die scheinbare Einmütigkeit solcher Verbotswünsche zerbirst freilich sogleich wieder an der Frage: welche „Art von“ Pornographie: 2. Eine jüngere Generation (der neun Zehntel des Nürnberger Publikums angehörten) ist, wie ihre Verteilung von Beifall und Mißfallen klar genug machte, gegen jedes Pornographie-Verbot und vertritt demnach eine radikal liberale Position, die ihr doch sonst fremd geworden ist und zu der sie auch durch Vorbilder nicht ermutigt wird: Alle kommunistischen Staaten haben schließlich (wie alle faschistischen) strenge Anti-Pornographie-Gesetze; und ein Herbert Marcuse wollte die Zerstörung sexueller Tabus entlarven als einen Trick der kapitalistischen Gesellschaft, Dampf abzulassen, der sich sonst zu revolutionärem Druck verdichten könnte, hat wiederholt die Freigabe von Pornographie, die „De-Sublimierung“, wie er das in größerem Rahmen nennt, als „repressiv“ verurteilt.

Eines der möglichen Argumente gegen ein Pornographie-Verbot können sich freilich gerade Autoren nicht zu eigen machen, und das lautet etwa: Manche Varianten von Pornographie mögen gemein, brutal, niederträchtig sein – aber davon zu lesen, schadet doch niemandem. Mir jedenfalls scheint da das Gegenargument des amerikanischen Schriftstellers Felix Pollak unwiderlegbar: Wer die Macht des Wortes, Böses zu bewirken, leugnet, kann doch auch von der Macht des Wortes keine guten Wirkungen erwarten, sondern leugnet eben die Macht des Wortes überhaupt, widmet sich also einem von vornherein sinnlosen Beruf.

Von dieser Saite des Themas war nur in den Pausen zu hören; und sie klang zuweilen an in den Arbeitsgruppen, die sich am Sonnabend, am Ende des Kongresses, mit „Literatur und ihr Markt“ sowie „Literatur und Arbeitswelt“ beschäftigten.