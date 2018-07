Von Haug von Kuenheim

Uelzen‚ im April

Bei Harpe sieht die Staatsgrenze West der DDR noch friedlich aus: Kein Mensch weit und breit, auch die Wachttürme liegen verlassen da. Die Dörfer ringsum scheinen zu schlafen, nur zwei Traktoren ziehen gemächlich tuckernd ihre Furchen, hüben der eine, drüben der andere: Keine vierhundert Meter trennen sie.

Doch der Schein trügt. Der Doppelzaun, der quer durch die Felder geht und sich, in einem Waldstück am Horizont verliert, ist gefährlich. Er begrenzt einen zwanzig Meter breiten Grasstreifen, der voller Minen steckt. Es ist nicht ratsam, ihn zu betreten. Der Kadaver eines Wildschweins zeugt davon; die Sprengladung hat dem Tier den Kopf abgerissen.

Harpe liegt unweit von Uelzen in Niedersachsen. Die Demarkationslinie oder DL, wie die Behördensprache der Bundesrepublik die Grenze offiziell nennt, verläuft hier genau auf der Mitte einer Landstraße. Der Doppelzaun liegt in gebührlichem Abstand auf dem Gebiet der DDR. Ein vom Bundesgrenzschutz dicht an der Straße errichteter Aussichtsturm gibt sonntäglichen Besuchern den Blick ins östliche Dahrendorf frei und soll nach dem Willen der niedersächsischen Landesregierung gleichzeitig der staatsbürgerlichen Bildung dienen: „... ist es unerläßlich, daß vor allem die Bewohner der Bundesrepublik Kenntnis von der Teilung Deutschlands erhalten, damit sie urteilen und handeln können, wenn es gilt, diese Teilung zu überwinden.“

Ein paar Kilometer weiter nördlich erhalten die Bewohner der Bundesrepublik eine ganz direkte Lektion in staatsbürgerlichem Anschauungsunterricht. Dort, östlich von Lübbow, signalisiert ein drei Meter zwanzig hohes Metallgitter das Ende der Welt. Es ist ein Gitter von besonderer technischer Perfektion. An jedem vierten Betonpfahl, also etwa alle zehn Meter, ist in unterschiedlicher Hohe ein Trichter angebracht. Die westlichen, Grenzer und Zöllner, die die Installierung dieser Apparaturen und Spanndrähte beobachteten, hielten die Anlage anfangs für eine optische Signaleinrichtung. Erst die Berichte übergelaufener Volksarmisten klärten sie auf: Die Trichter sind „Splitterschleuder“, die automatisch ihre Ladung abfeuern, wenn ein Spanndraht am Zaun berührt wird. Die Wirksamkeit dieser noch nicht drei Monate alten Errungenschaft wurde an einem Schwein ausprobiert. Das Tier wurde in den Zaun getrieben, die Einschüsse der Splitter durchsiebten seinen Körper. Noch gibt es diese automatischen Schußanlagen erst auf einer Länge von vier Kilometern. Aber sie sollen weitergeführt werden.

Nicht zuletzt diese neueste DDR-Grenzspezialität mag die Bundesregierung bewogen haben, durch ihren Pressesprecher Wechmar zu erklären, wo die Hindernisse auf dem Wege zu einer Entspannung zwischen Bonn und Ostberlin liegen: „Die Verhaftung von Bundesbürgern, der Fortbestand des unmenschlichen Minengürtels und die Fortdauer des Schießbefehls sind kein Zeichen für die Bereitschaft der Verantwortlichen in Ostberlin, zu einem geregelten Nebeneinander zu kommen.“