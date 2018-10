Honecker 1970 in der Parteihochschule „Karl Marx“

Alle CDU/CSU-Regierungen, einschließlich der Regierung der Großen Koalition, stellten sich die Aufgabe, den westdeutschen Imperialismus in die Lage zu versetzen, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu revidieren. Da dies mit der Politik des Frontalangriffs nicht möglich war, soll dieses Ziel nun mit einer sozialdemokratisch geführten Regierung erreicht werden. Nach der Niederlage in der ČSSR soll dies auf Grund eines langfristig angelegten Planes geschehen. Unter Ausnutzung der wirtschaftlichen Potenzen des westdeutschen Imperialismus und der sozialdemokratischen Ideologie, einer Form der bürgerlichen Ideologie, soll die Regierung Brandt/Scheel versuchen, die Vorherrschaft über Europa schrittweise zu verwirklichen.

Es gibt keine Anzeichen, daß sich die Zielstellung des westdeutschen Imperialismus unter der sozialdemokratisch geführten Regierung geändert hätte... Das einzige, was sich verändert hat, ist die Phraseologie und die Methodik.

Über eine Sozialdemokratisierung der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft soll – so aussichtslos diese Pläne auch immer sind – der Sozialismus in staatsmonopolistischen Kapitalismus transformiert Werdern ... Eben diesen „Transformationsprozeß“ – das heißt die schleichende und möglichst lautlose Konterrevolution – glauben maßgebliche Kreise der westdeutschen Monopolbourgeoisie, nach dem Scheitern anderer Varianten am besten mit Hilfe rechter sozialdemokratischer Führer in Gang setzen zu können.

So betrachtet, läuft die Politik der gegenwärtigen Bonner Regierung darauf hinaus, mit etwas geänderten Methoden die Hegemonie der herrschenden Kreise Westdeutschlands über West-, Süd- und Nordeuropa zu festigen und mit Hilfe der Politik des „Brückenschlags“, der Konvergenz, der „Wirtschaftshilfe“ den Stoß in die sozialistischen Länder zu führen. Der „Brückenschlag“ soll, wenn es die „Großwetterlage“ erlaubt, offensichtlich der Bundeswehr erlauben, zum entsprechenden Zeitpunkt über diese Brücke zu marschieren.