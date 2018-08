Die Kriegsziele wechselten, die Truppen blieben. Zu Zeiten von John Foster Dulles sollten sie Vietnam als Bollwerk des Antikommunismus stärken, unter Kennedy den Anti-Guerilla-Krieg erproben, unter Johnson den Feind auf die Knie zwingen. Richard Nixon schließlich hat von Jahr zu Jahr Pflock um Pflock zurückgesteckt. Nun ist ein einziges Ziel übriggeblieben: „Wenn die Nordvietnamesen weiterhin ohne Rücksicht auf unseren Rückzug in barbarischer Weise unsere Kriegsgefangenen zurückhalten, dann werden wir eine Reststreitmacht in Vietnam stehen lassen, ganz gleich, wie lange es dauern wird.“

So Nixon am selben Tage, als die nordvietnamesischen Unterhändler in Paris den Amerikanern vergeblich anboten, über einen festen Termin für den Truppenabzug und die Freilassung der Gefangenen zu verhandeln. Das Los der gefangenen Amerikaner wird von beiden Parteien in die diplomatische Waagschale geworfen. Aber zweifellos sitzt Hanoi am längeren Hebel. Nixons Trick wird sich rasch als blutige Fehlspekulation erweisen. Etwa 1900 Amerikaner sitzen fern der Heimat hinter Stacheldraht. Gegenwärtig fallen jede Woche etwa 40 GI’s. Die Vietcong haben es in der Hand, diesen Blutzoll beliebig zu steigern.

Wie man’s auch drehen mag – dieser bodycount wird immer zuungunsten der Amerikaner ausfallen. „Wer“, fragte ein Sprecher der Veteranen im Senat, „wer möchte schon in einem sinnlosen Krieg der letzte Tote sein?“ Kj