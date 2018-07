Inhalt Seite 1 — DIE NEUE SCHALLPLATTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Sie Schallplatten kaufen, dann – Unbedingt:

Anton Dvořák: „Streicherserenade“ und Edvard Grieg: „Aus Holbergs Zeit“; The Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Mariner; Decca SXL 21221-B, 25,– DM.

So leicht und schwebend, so behende, so kräftig habe ich Griegs Suite noch niemals gehört: Sieh da, welch ein einfallsreiches, temperamentvolles Stück! Und daß Dvořáks sehnsüchtige Serenade op. 22 so beliebt ist, wird verständlich, wenn man sie so gespielt hört. Die „Academy“ ist ein hinreißend gutes Kammerorchester.

Nach Möglichkeit:

„Leo Brouwer“ spielt Werke für Gitarre solo von Gaspar Sanz, Luys de Narváez, Fernando Sor, Cornelius Cardew, Hans Werner Henze, Leo Brouwer; Deutsche Grammophon Gesellschaft „debut“ 2555 001, 6,– DM.

Debüt gelungen: Der 1939 in Havanna geborene Brouwer ist ein virtuoser Spieler und ein phantasievoller Improvisator, sicher in alter wie in zeitgenössischer Musik. Was er kann, zeigt er besonders auf Seite zwei, wenn er zum Beispiel, ein Stück aus Henzes „Cimarron“ zupft, streicht, klopft, reibt, schnalzt.

Vielleicht: