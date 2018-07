ARD, Sonntag, 2. Mai: „Die Zukunft begann im Mai“

Das war kein kulinarischer Film, das nahm sich aus wie eine photographierte Demonstration im Krankenhaus-Hörsaal. (Die dozierenden Ärzte: ein Team von freien Journalisten, das sich Scope-Film nennt. Der Patient: die französische Gesellschaft, anno 71, in Sonderheit das Proletariat. Die Studenten auf den oberen Rängen, einbezogen in die Diskussion: das Fernsehpublikum.) Es war ein Versuch, der dem Betrachter am Bildschirm in dreifacher Hinsicht exemplarisch zu sein schien.

Zum ersten wurde bereits nach wenigen Minuten erkennbar, daß hier kein einzelner private Impressionen zur Darbietung, brachte – subjektiv und verführerisch durch, ihre Geschlossenheit –, sondern daß ein Kollektiv Materialien vorlegte, die, ungeachtet des theoretischen Grundkonzepts, im Detail nur bis zu einem gewissen Punkt hin interpretiert waren. Die Verfasser leisteten Verständnishilfe, das Fazit hatte der Betrachter zu ziehen. (Also kein linkes Manipulations-Pendant zur Löwenthal-Praxis: Um den Vorwurf der Hetze gegen Jochen Steffen zu klären, wird – Gerhard Stoltenberg als Zeuge geladen!)

Zum zweiten waren Wort (Beschreibung, Kommentar, Interview, Chanson) und Bild (Massen-Dokumentation, Interieur-Photographie) so sorgfältig aufeinander abgestimmt in diesem Film, daß die sinnliche Vorstellung wirklich auf den Begriff, der Begriff wirklich ins Bild gebracht wurde. Statt statisch These an These zu reihen, ließ das Scope-Film-Team Widersprüche bestehen und verdeutlichte, durch Einstellungswechsel, die, Prozessualität des Geschehens. Indem die Verfasser (höchst unorthodox und gut marxisch) den Nachweis erbrachten, daß außerhalb der Arbeiterklasse keineswegs nur eine reaktionäre Masse besteht, indem sie Antagonismen innerhalb der einzelnen Klassen und Schichten (und deren Vertretern) aufzeigten und zugleich auf künftige, von der Vorstellung des Gesamtarbeiters ausgehende Bündnisse hindeuteten, die Kooperation der Proleten und Bauern, zeigten sie die Verhältnisse jeweils in ihrer konkreten Totalität: Der Betrachter am Bildschirm sah nicht nur die Brutalität der gewaltsam Ruhe und Ordnung gebietenden schweigenden Mehrheit, sondern hatte sich auch in die Lage jenes petit bourgeois hineinzuversetzen, der nach dem tschechischen August die Frage stellt: Was nützt das schönste Rotkäppchen, solange es im Wald noch böse Wölfe gibt? ... und was die Studenten angeht, so wurden sie einerseits bei brauchbarer Arbeit – Beförderung der Kommunikation zwischen den Lohnabhängigen –, andererseits in ihrem unsolidarischen Gehabe gezeigt: ans Happening denkend, mit nacktem Fleisch und Pop und Spaß, wo es besser gewesen wäre, den Streikberichten aus den Fabriken zu lauschen.

Schließlich das Proletariat selbst: ohne Rückhalt in Partei und Gewerkschaft, den Kapitalisten so feindlich wie den Staatsfunktionären gesinnt, versucht es, so wurde beispielhaft vordemonstriert, den Regierungssozialismus der Amtsträger in einen demokratischen Sozialismus zu verwandeln, indem es an der Produktionsstätte Selbstbestimmung praktiziert. (Ergreifend, geprägt von nachdenklicher Entschlossenheit, die Gesichter streikender Arbeiter: eine Spur von Anmut lag über den vom Geist einer solidarisch geübten Insubordination geprägten Menschen, die ihre Sache selbst in die Hand nehmen wollten; das Wort Maxim Gorkijs von der Ästhetik als der Ethik der Zukunft gewann Anschaulichkeit.)

Schließlich der dritte Vorzug dieses (leider viel zu kurzen) Traktats: Von Frankreich sprechend, redeten die Verfasser zugleich auch von der Bundesrepublik und halfen das Selbstverständnis jener zu fördern, die die Ansicht vertreten, nicht nur das Fressen, sondern auch die Moral sei bedeutsam: die Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz, das Glück des Menschen in der Sekunde der Umkehr vom Objekt zum Subjekt. Wir waren einmal wir selbst, damals im Mai, hieß die Devise, es ist lange her, wir beginnen wieder von vorne.

Man dachte an L’espoir, den Film aus dem Spanienkrieg, als man die Fabrikarbeiter und Bauern ihre Argumente vortragen hörte, intelligent, hellsichtig und präzise. Hoffnung, damals und heute; aber dies hier, der Mai geht jeden an, ist Gegenwart und Realität. Momos