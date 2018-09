Von Wolf Donner

In guter Oberhausener Tradition ging es los mit einem kleinen Krach: Staatssekretär Dorn verweigerte dem Festival den Zuschuß des Innenministeriums, weil in Oberhausen „trotz eines gewissen internationalen Rahmens“ kein „erhebliches Interesse des Bundes“ vorliege. Gegen diese Entscheidung gab es heftige Proteste von der Arbeitsgemeinschaft der Filmjournalisten („Unverschämtheit“), der sich viele Festivalbesucher anschlössen, von den nordrhein-westfälischen Jungsozialisten und Jungdemokraten („kulturpolitischer Skandal“) und von Hilmar Hoffmann, langjährigem Festivalleiter und jetzigem Frankfurter Kulturdezernenten („Diskriminierung der mehr als 800 Filmemacher und Kritiker und der 400 anwesenden Ausländer“). Vorerst ist das Landeskultusministerium mit 25 000 Mark eingesprungen.

Die Bonner Verweigerung ist grotesk und unverständlich, denn die „förderungswürdigen“ Superlative Oberhausens erwähnt schließlich deshalb keiner mehr, weil sie unbestritten sind: größtes Kurzfilmfestival der Welt; ein Forum des internationalen Meinungsaustausches, der Kontakte, der Information, der gegenseitigen Schulung der Film-Avantgarde und, vor allem, der Begegnung mit Vertretern der sozialistischen Länder, die hier so zahlreich erscheinen wie zu keinem anderen Filmereignis der westlichen Welt; alljährlich ein begeistertes Echo in der internationalen Presse und die Vorführung einer Oberhausen-Auswahl in vierundvierzig Großstädten der ganzen Welt.

Schon immer hat die Regierung die Anwesenheit offizieller DDR-Vertreter in Oberhausen gestört, Geistert Minister Höcherls Spruch vom „roten Festival“ auch in SPD-Zeiten noch durch Bonner Amtsstuben?

Aber auch von einer anderen Seite ist Oberhausen bedroht: vom Festival-Syndrom der Kurzfilm-müden Kritik. 1968 gab es den Krawall um den sprechenden Penis in „Besonders wertvoll“ und um den Sturm auf die Festival-Struktur, 1969 lag der Zündstoff überwiegend im sexuellen und 1970 im politischen Inhalt der Filme. In diesem Jahr gab es auf der Leinwand von allem etwas, im Saal und bei den Diskussionen jedoch nur mehr lahme Routine. Oberhausen wird sich grundlegend regenerieren müssen, um nicht eines Tages nur noch ein wichtiger kulturpolitischer Faktor zu sein.

Dem neuen Reglement entsprechend, wurde die internationale Jury abgeschafft, weil „objektive Bewertungskategorien nicht mehr gefunden werden können“. Eine gute und plausible Neuerung. Statt der Länderprogramme gab es diesmal thematische Filmgruppen – eine unsinnige, inkonsequente Regelung, die sich dauernd selbst in den Rücken fiel. Denn die meisten Programmblöcke faßten nicht Themen zusammen, sondern steckten die Autoren in Käfige mit Etiketten wie Studenten, Debütanten, unter zwanzig, bekannte oder neue Trickfilmer und, Männer seid wachsam!, Filmmacherinnen. Die Zuordnung hier wie bei den drei politischen Programmen blieb zufällig und beliebig, die „Trips“ genannten Experimentalfilme machten sich nacheinander gegenseitig kaputt, und die drei aufschlußreichsten waren dann doch wieder regional bedingte Filmstaffeln: Lateinamerika, die amerikanische Westküste und die jugoslawische Gruppe „Neoplanta“, das weitaus beste Programm dieses Jahres.

Oberhausen sollte nicht nur zur Einteilung nach Ländern zurückgehen, sondern auch die Arbeitstagung“, die theoretische Auseinandersetzung forcieren, vielleicht Arbeitsgruppen zu bestimmten Gattungen oder generellen Problemen bilden und die Diskussionen direkt hinter die Vorführungen legen, nicht jeweils einen Tag später.