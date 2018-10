/ Von Sepp Binder

Koblenz, im Mai Feinjagen mit weißem Koppelzeug sicherten in Doppelposten den Eingang. Zutritt zur Turnhalle in der Koblenzer Pionier-Kaserne hatten nur die Militärs. Die wenigen Zivilisten mit Sondergenehmigung waren leicht auszumachen: Staatssekretär Berkhan war darunter, eine Handvoll Beamte, die Herren vom Planungsstab auf der Bonner Hardthöhe, der Wehrbeauftragte Fritz Rudolf Schultz, Professor Ellwein und – als Meldekopf der Opposition – der CDU-Abgeordnete Egon Klepsch.

Helmut Schmidt schwebte wegen der Fluglotsen-Bummelei erst zwanzig Minuten nach der festgesetzten Zeit mit dem Hubschrauber über die Mosel ein. Militärische Meldung, knapper Gruß – die Soldaten mit den drei Silbersternen, Hauptleute und Kompaniechefs allesamt, waren zur Diskussion über „Erleichterungen und Verbesserungen des Truppendienstes“ angetreten. Doch es zeigte sich bald: Der Mut zu sagen, wo der Knobelbecher drückt, verlor sich in der Aufzählung kleiner Detailsorgen. Es wurde gekleckert, nicht aber geklotzt.

Nach den forschen Attacken der vergangenen Monate, als dreißig Hauptleute aus Unna sich in zehn Thesen über den untergrabenen Wehrwillen und die Disziplinlosigkeit in der Truppe öffentlich beklagten, als sie an ihrer obersten Führung herummäkelten und dem Generalinspekteur de Maizière bei einer Aussprache in Augustdorf eine Abfuhr erteilten („Vergessen Sie Ihren Geigenkasten nicht“) – spätestens in Koblenz hatte Helmut Schmidt erwartet, die Hauptleute würden nun ihren Ruf als „die profiliertesten Leute in der Bundeswehr“ rechtfertigen. Seine Erwartungen wurden enttäuscht. Der Verteidigungsminister hörte, wie er später erklärte, „kaum etwas Neues“.

„Ich bin“, bekannte Schmidt zu Beginn ermunternd, „derselbe geblieben wie vor einem Jahr.“ Doch auch das machte die Hauptleute, flankiert von zwei Traditionsfahnen, nicht schneidiger. Sie schienen sich an dem Schmuck der Turnhalle zu orientieren: Ein überdimensionales grünes Tarnnetz war über die weißgekalkte Wand gespannt.

Sie beklagten sich über die Vielzahl von Vorschriften, die besser in einer Loseblattsammlung vorliegen sollten, sie ärgerten sich über „ständig neue Bonbons für die Wehrpflichtigen“ und darüber, daß „die Lieferung von sechs Abschleppkabeln acht Monate dauerte“. Überstunden, die Abschaffung von Doppelfunktionen, gescheiterte Blutspendeaktionen, die Anhebung der Unteroffiziersstellen – all dies brachten die Hauptleute vor. Aus Unna meldete sich keine Stimme, obwohl für die streitbaren Kompaniechefs direkt vor Schmidt Vorzugsplätze reserviert worden waren.

Vergeblich versuchte anfangs der Chef der Bonner Hardthöhe, „zu einer munteren Nachmittagdiskussion zu provozieren“. Doch auch die erbrachte nichts Neues. Weiter stritten die inzwischen ermüdeten Hauptleute um Schützenschnur-Erlasse, Fahrbefehle und Schichtzulagen für Wehrpflichtige. Die Rebellen aus Unna hatten noch immer auf Funkstille geschaltet.