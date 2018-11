Da es höchste Zeit ist für einen Brief nach Hamburg und ich ohnehin auf der Fahrt zur Stadt am Flugplatz vorbeikomme, gut, da werde ich dort in Orly am Postschalter vorsprechen. Ganz einfach! Und sollte auch am Sonntagabend die Süd-Autobahn verstopft sein, so kann das für meinen Brief so viel nicht ausmachen. Denn bis tief in die Nacht hinein sind auf diesem bekanntlich größten und modernsten Flughafen Europas die Beamten zur Stelle. Man muß halt die Zeit zu berechnen wissen! Bin ich um zehn oder elf Uhr am Postschalter des schönen, strahlenden Hauptgebäudes von Orly, kann ich unbesorgt sein. Denn unten steht unter den vielen Maschinen ja schon das Flugzeug der Lufthansa, das morgen acht Uhr fünfundfünfzig in Hamburg landen wird. Bringe ich meinen Eilbrief an Ort und Stelle, so daß er dort höchstens ein paar hundert Meter bewegt werden muß, nämlich vom Schalter zur Maschine, so stehen für diesen postalischen Vorgang mindestens sechs Stunden zur Verfügung.

Tu parles! Denkste! Nach gemächlicher Fahrt im Schrittempo komme ich um elf in Orly an, parke den Wagen zum Mindestpreis von drei Francs (es kann mehr werden) und ziehe im Flughafenpalast für zwei Francs das Billett aus dem Automaten, das mir erlaubt, die Knips-Beamten zu passieren und die Rolltreppe hinaufzuschweben. Richtig, der Postschalter ist geöffnet.

Der Beamte wiegt den Brief, lächelt höflich, verkauft mir eine Marke zu fünf Francs und eine zu dreißig Centimes, verabreicht mir gratis (welch schöner Zug!) einen Klebezettel „Par Avion“ und einen anderen: „Expres“, was alles, wie ich mir einbilde, soviel bedeutet, daß mein Brief, sobald er per Flugzeug in Hamburg-Fuhlsbüttel eingetroffen ist, von einem Eilboten in das Büro getragen wird, wo dann bald jener arme Mensch erscheint, der ihn von Berufs wegen lesen muß. Und zwar ist das dringend!

Denkste! Tu parles!

Weil der Postbeamte im ersten Stockwerk von Orly so höflich zu mir ist, frage ich ihn aus lauter Höflichkeit, ob denn mein Brief auch gewiß morgen früh in Hamburg sein werde.

„Mais, Monsieur!“ erwidert er. (Er hatte genausogut „Tu parles!“ sagen können.) Auf mein inständiges Bitten fügt er erklärend hinzu, die Post sei leider nicht mehr in der Lage, meinen mit fünf Francs dreißig beklebten Brief eine (Roll-) Treppe tiefer zum Flugzeug zu tragen, auch nicht innerhalb einer Frist von sechs Stunden. Bald Mitternacht! Folglich komme der Brief vermutlich erst Dienstag in Hamburg an. „Zu spät“, stöhnte ich.

„Ab, bon, Monsieur sagt da der Beamte, denn in diesem Moment fällt ihm ein, daß, wo die Postbehörde versagt, vielleicht die Frachtbehörde helfen könne.