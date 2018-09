Von Sabine Gramlich-Conrad

Irene feiert Abschied, trallala... Irene feiert Abschied...“ – Mein Klopfen an der Tür geht unter im Chor von Kinderstimmen, Tür mehr durch den Rhythmus des Händeklatschens als durch die Melodie zusammengehalten wird.

„Irene hat ein Büchlein, trallala...“

Ich schiebe mich leise hinein. Da sitzen sie in der Sing- und Spielecke der „grünen Klasse“, die acht, die ich zwei Schulvormittage lang beobachtet und erlebt habe. Der Raum ist ganz durchleuchtet, man weiß nicht, von welcher Lichtquelle aus. Von dem breiten Südfenster vielleicht, auf dem – wie Fische im Aquariumbunte Transparente aus Seidenpapier schwimbunte Kommt es von der Glastür her, die ein Stück Gartenland einrahmt? Oder ist es die Kerze auf dem kleinen Tisch, vor dem Irene sitzt? Ein selbstgefertigter Lampion steht da, daneben ein Faltbüchlein, umrahmt von Bonbons, und eine halbgeleerte bunte Tüte.

Alle Kinder in der Runde lutschen und kauen jetzt. Nur bei Renate will es nicht so recht klappen, immer wieder droht das Stückchen Süßigkeit aus dem halbgeöffneten Mund zu fallen. Dann geht die junge Lehrerin, die mit den Kindern gesungen hat, zu ihr und drückt sanft das Kinn nach oben. „Schön zumachen, Renate, das kannst du, siehst du wohl.“

Irene hat unterdessen ein Karamel nach dem anderen verspeist. Trotzdem liegt auf ihrem dem sicht derselbe Ernst, dieselbe Verschlossenheit, wie ich sie am Vortag bei den fröhlichen Spielen im Turnsaal bei ihr beobachtet hatte. Da galt es Kegel mit einem Ball zum Einsturz zu bringen – Irene schaffte mit drei Würfen „alle bringen – oder Bälle aufzufangen und wegzuwerfen, um dann den eigenen der Farbe nach wiederzuerkennen und aufzuheben.

Auch Springen auf einem Trampolin, gehört hier zur Turnstunde. Es ist in den Boden eingelassen und von weichen Lederwülsten gefaßt, die im Übergang zum Hallenboden elastische Schwellen bilden. So kann nichts passieren. Die Lehrerin, im Turndreß wie die Kinder, nimmt eins nach dem anderen auf die federnde, schwingende Matte. Allen merkt man an, welche unmittelbare Lockerung und Lebensfreude dieses federnde Auf und Ab vermittelt. Hier habe ich zum ersten und einzigen Male Irenes unbewegtes Gesicht sich durch ein Lächeln verwandeln sehen.