„Ein eisiger Wind“ wehte den Leiter des Referates Luftfahrt im Wirtschaftsministerium, Ministerialrat Harro Reichardt, vom Stuhl, nachdem bekanntgeworden war, daß er eine Pressekonferenz über die Senkrechtstarttechnik von der Luftfahrtindustrie „mitgestalten“ ließ. Obwohl offiziell von einer routinemäßigen Versetzung gesprochen wird, hört man inoffiziell, daß die Pressekonferenz der „letzte Tropfen auf den ohnehin schon heißen Stein“ war – gemeint sind zu enge Kontakte zur Industrie.

Bei VFW gilt Reichardt dagegen als anerkannter Luftfahrtexperte, der auch gegenüber der Industrie oft genug sehr viel Härte bewiesen habe: „Reichardt ist das unschuldige Opfer dieser verunglückten Pressekonferenz.“ Es sei „ein Jammer, daß er gehen mußte.“ Daß Reichardt einen Nachfolger erhielt, der nach eigenem Zeugnis bisher „überhaupt keine Ahnung“ von der Luftfahrt hat, zeigt, wie eilig es Karl Schiller mit der Versetzung hatte. Es ist Regierungsdirektor Jochen Hölzer, bisher Leiter des Grundsatzreferates Energiewirtschaft.

„Erstmalig in Blüm ist dem Bundesvorsitzenden Hans Katzer ein Konkurrent erwachsen, der ihm... gefährlich werden könnte“, war kürzlich in einer Stimme der Freiheit zu lesen, die ihm vorwarf, die CDU zu einer Linkspartei umfunktionieren zu wollen. Hinter dem Anti-Blüm-Pamphlet vermutet der Attackierte konservative Kreise um die Würzburger Deutsche Tagespost und den Gesellschaftspolitischen Informationsdienst (GKI), der dem CDU-Wirtschaftsrat nahesteht, Herausgeber Leo Schütze. Norbert Blüm zu den Anriffen: „Die arbeiten nach dem Motto, steter Tropfen höhlt den Blüm. Die Kampagne hat den einzigen Zweck, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Da sind rechte Missionseiferer am Werk, die mich zum Bürgerschreck ausstaffieren wollen.“

Einen Trend zu konservativen Steuerplänen fürchten progressive Christdemokraten, nachdem der unternehmerfreundliche CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Pohle zum Vorsitzenden der Steuerreform-Kommission der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag bestimmt wurde. Blüm sieht solche Gefahren nicht, denn in der Steuerkommission der Partei fungierten neben dem Wirtschaftsminister des Saarlandes, Manfred Schäfer, früher Mitglied des CDU-Wirtschaftsrates, auch progressive Kräfte: CDU-MdB Hermann Josef Russe, Schatzmeister der CDU-Sozialausschüsse und der Mannheimer Professor Gerhard Zeitel, der als kommender Mann in der CDU gilt.

