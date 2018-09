Inhalt Seite 1 — "Typ Callas" nicht gefragt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heute, im zwölften Jahr seines Bestehens, kann der Erfolg des INSEAD als Übungsgelände für Tausende von international denkenden Führungskräften an den 200 Unternehmen gemessen werden, die sich jedes Frühjahr auf dem Campus von Fontainebleau einfinden, um die Absolventen des Jahreskurses zu umwerben."

So schildert das Magazin International Management das Stelldichein der Bosse aus aller Welt an der Jungmanagerbörse von Fontainebleau. Doch die deutschen Absolventen führen beredte Klage: Das Interesse der deutschen Wirtschaft an INSEAD-Leuten bleibt weit hinter der Nachfrage aus anderen Ländern zurück.

Deutsche Personalberater, vielbeschäftigte Helfer bei der Suche nach Führungsnachwuchs, geben unterschiedliche Antworten auf die Frage nach dem Warum. Im Tenor sind sie sich jedoch weitgehend einig: Die Qualität der INSEAD-Ausbildung ist unbestritten, der Typ des "internationalen Managers" ist jedoch in den Entscheidungszentren der deutschen Unternehmen noch wenig gefragt.

Peter Zürn von der Unternehmensberatung PA Management Consultants in Frankfurt zu den Klagen der Absolventen: "Sie sind partiell nicht unberechtigt." Sein stiller Vorwurf in Richtung Fontainebleau: Den Schülern werde ein Image eingeimpft, das ihre Erwartungen und Forderungen zu hoch schraubt. Die Mischung aus großer Schule nach französischem Muster und Harvard Business School entspreche nicht ganz den Vorstellungen deutscher Topmanager.

Zürn behauptet auch, was viele seiner Kollegen bestätigen: Einem noch so brillanten INSEAD-Mann, der keine oder wenig praktische Erfahrung hat, wird mit Zurückhaltung begegnet.

Kritisch argumentiert auch Martin Witt (Unternehmensberatung Kienbaum). Sein Einwand: Die Ausbildung an ausländischen Business Schools kann in den meisten Fällen im Betrieb gar nicht realisiert werden. Dennoch verdiene die "positive Risikobereitschaft" Anerkennung, die die jungen Leute zum Sprung ins Ausland veranlasse.

Daß für selbstbewußte Kandidaten "vom Typ Callas" bei den Unternehmen wenig Sympathie besteht, findet Witt nur allzu verständlich. Seine grundsätzliche Einschätzung: "Gute zusätzliche Ausbildung, aber nicht mehr!"