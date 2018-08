Wichtiger als der bemannte Raumflug, so sprach Präsident Kennedy 1961, sei die Entsalzung von Meerwasser. Doch es ist anders gekommen: US-Astronauten haben längst den Mond betreten; die Meerwasserentsalzung ist noch immer problematisch.

An Süßwasser mangelt es in weiten Teilen der Welt. Vielfach plätschern Ozeane an Wüsten, die gewaltigen Wasserreserven der Meere könnten sie zum Blühen bringen – wenn die dreieinhalb Prozent Salz im Meerwasser nicht wären. Technisch ist es kein Kunststück, Wasser und Salz zu trennen. Aber dies mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu tun, das gehört zu den wichtigsten Menschheitsaufgaben der nächsten Jahrzehnte.

An den Bemühungen um die Meerwasserentsalzung beteiligt sich neuerdings auch die Bundesrepublik. Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Haushaltsplan des Bundeswissenschaftsministeriums unter der Rubrik „Neue Technologien“ einen Posten für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten über Meerwasserentsalzung. Bis zum Jahre 1974 will der Bund. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf diesem Sektor mit insgesamt 110 Millionen Mark unterstützen.

Sieben Millionen Mark (nach den Preisen von 1969) sind zum Bau einer Teststation für Entsalzungsanlagen veranschlagt, die bis 1973 in Hörnum an der Südspitze Sylts errichtet werden soll. Federführend für Planung, Bau und Betrieb ist die (fast ausschließlich vom Bund finanzierte) „Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt“ in Geesthacht bei Hamburg, die vor Jahren das erste und einzige deutsche Atomschiff, die „Otto Hahn“, zu Wasser brachte.

Eine Teststation für Entsalzungsanlagen, die mit Atomkraft betrieben werden? „Die Station hat mit Kernenergie überhaupt nichts zu tun“, korrigiert Dr. Hubert Hauser, Leiter des Projekts „Meerwasserentsalzung“ bei der Gesellschaft für Kernenergieverwertung. Daß die Atomschiffgesellschaft mit den Arbeiten an der Teststation beauftragt wurde, hat dennoch einen einleuchtenden Grund: Wie andere Kernforschungszentren, etwa Harwell in Großbritannien und Oak Ridge in den USA, ist das Zentrum in Geesthacht mit Aufgaben in der Kernforschung nicht mehr ausgelastet.

„Die Kerntechnik“, erläutert Hauser, „ist heute genügend weit gediehen. Unsere Gesellschaft braucht neue zukunftweisende Aufgaben. Die Meerwasserentsalzung ist eine davon.“

Seit Jahren freilich propagieren amerikanische Experten gigantische Anlagen zur Wasserentsalzung, die mit leistungsstarken Kernkraftwerken kombiniert werden sollen. Solche Mammutbetriebe, die einige Millionen Kubikmeter Süßwasser pro Tag und mehrere tausend Megawatt elektrische Leistung erzeugen sollen, würden Meerwasser relativ preiswert entsalzen können.