Von Gottfried Sello

Dürer im Germanischen Nationalmuseum. „War es wirklich unmöglich, die Originale der Apostel aus der Alten Pinakothek nach Nürnberg zu bringen? Es fehlte zumeist das Rosenkranzfest... Es mangelte an Aquarellen, das Dorf Kalchreuth, dieses stärkste Aquarell, dieses allerstärkste landschaftliche Stück überhaupt, das je von Dürer gemalt ward, von dem eine objektive Linie bis zu Cézanne herführt. Alle, alle hätte man sehen wollen. Denn in diesen Blättern beginnt die Geschichte der modernen deutschen Malerei. Der Meister wurde in dieser Ausstellung nicht nach dem Verhältnis begriffen, in welchem das Große und das (mit aller schuldigen Ehrerbietung gesprochen) Fragwürdige gegeneinanderstehen.“ Im ganzen: „Mehr eine Ausstellung für die Kunsthistoriker als für die Nation und ihre Gäste.“

So steht es in der Kritik von Wilhelm Hausenstein über die Dürerausstellung 1928. Einiges hätte man für 1971 unverändert übernehmen können. Gewisse Probleme schreiben sich fort von einer Jubiläumsausstellung zur nächsten, den Aposteln war auch damals schon aus restaurativen Gründen die Reise nicht zuzumuten. Vom Rosenkranzfest hieß es im Anfangsstadium der Planung, Prag wolle es nach Nürnberg ausleihen, damit das Bild hier quasi als Gegenleistung restauriert werde, es ist seit langer Zeit in einem miserablen Zustand. Kalchreuth allerdings, das stärkste Aquarell, ist mit anderen Dürer-Aquarellen inzwischen untergegangen, der schwerste Kriegsverlust, der die deutsche Kunst getroffen hat. Um so mehr hätte Hausenstein gefordert, die Lücke der ehemals Bremer Blätter durch andere Landschaften aufzufüllen. Aber wichtigste und schönste Blätter waren 1971 nicht mehr zu beschaffen. Die „Drahtziehmühle“ hat vor ein paar Jahren eine Amerika-Tournee gut überstanden, aber Berlin will das Risiko einer neuen Reise nicht mehr eingehen; „Arco“’ist im Louvre, das „Weiherhäuschen“ und „Der Weiher im Walde“ sind im British Museum geblieben. Trotzdem, trotz dieser Ausfälle und Absagen gibt es in Nürnberg immer noch eine stattliche Anzahl, ein rundes Dutzend dieser Aquarelle, es ist kaum anzunehmen, daß noch einmal so viele beieinander sein werden. Die Bereitschaft, Blätter und natürlich auch Bilder von solcher Qualität herzuleihen, wird immer geringer, und umgekehrt sind die Veranstalter dabei, neue Ausstellungsmodelle zu entwickeln, bei denen es nicht mehr darum geht, das Oeuvre des zu Feiernden in maximaler Vollständigkeit zu präsentieren.

Man sieht von den Reise- und Landschaftsaquarellen (wobei unter Aquarell auch die Blätter zu verstehen sind, bei denen Dürer Deckfarben verwendet hat, ebenso die aquarellierten Federzeichnungen) zum Beispiel den „Lindenbaum auf der Bastion“ und den „Hof der Burg zu Innsbruck“ (beide aus der Albertina), die „Verfallene Berghütte“ (aus der Biblioteca Ambrosiana), „Welsch Pirg“ (Oxford, Ashmolean Museum), „Paß-Straße in den Alpen“ (aus dem Escorial), „Die Weidenmühle“ (aus der Nationalbibliothek in Paris) und das „Tal bei Kalchreuth“ (aus dem Berliner Kupferstichkabinett), Inkunabeln der deutschen, der europäischen Landschaftsmalerei, obgleich man auch innerhalb dieser Spitzenkategorie zwei Gruppen unterscheiden muß: die sorgfältigen, die topographisch gearbeiteten Ansichten wie der „Innsbrucker Burghof und „Der Trockensteg am Hallertor“ im Gegensatz zu den ungleich attraktiveren, nicht akademisch, nicht mit dem Lineal gezeichneten, „modernen“ (eine moderne Sicht im Sinne von Turner, von Cézanne antizipierenden) Blättern wie „Wehisch Pirg“, „Die Paß-Straße“ und das „Tal bei Kalchreuth“. Die unglaublich schönen Blätter sind vorhanden, man ist glücklich, wenn man nach mühevollem Wandern bis zu ihnen gelangt.

Sie hängen im Raum 14 der Ausstellung, sie haben die Katalognummern zwischen 560 und 570, sie rangieren unter „Die Entdeckung der Natur“, und die ist relativ eingeplant, obgleich sie chronologisch alle ins Frühwerk gehören, es gilt als ziemlich sicher, daß keine der Landschaften nach 1500 entstanden ist. Jedenfalls werden diese modernen oder modern anmutenden Landschaften durchaus nicht mit Vorrang behandelt, sondern dem Gesamtkonzept eingepaßt. Der Versuch, Dürers Aktualität aufzuzeigen, die historische Distanz zu ignorieren oder zu überspringen und das Altmeisterliche des alten Meisters milde zu retuschieren, indem man das Zeitbedingte und der Zeit Gehörende zugunsten des unmittelbar Wirkenden zurückdrängt, dieser Versuch wurde in der Dürer-Ausstellung 1971 nicht unternommen.

Jede Jubiläumsschau hat neben den Problemen, die sich von einer zur andern wiederholen, auch noch ihre eigene Problematik, die aus dem jeweiligen Stand der Forschung, der unterschiedlichen Rezeptionsbereitschaft, den veränderten kunst- und geistesgeschichtlichen Zielvorstellungen resultierten.

In der Dürer-Ausstellung 1928 ging es lediglich darum, Dürer so gut, so umfassend wie möglich zu zeigen. Das Konzept für die Ausstellung 1971 wurde von Peter Strieder und einem großen Stab wissenschaftlicher Mitarbeiter gründlich und gewissenhaft erarbeitet. Es basiert auf einer Binsenwahrheit, die Professor Carlo Schmid in seiner Dürer-Festrede einleuchtend und prägnant verkündete: „Kein Mensch, auch das Genie nicht, erschafft sich und seine Welt außerhalb der Geschichte.“ Das ist wahr, unumstößlich, das bedeutet für Nürnberg, für das Germanische Nationalmuseum: nicht Dürer, sondern Dürer und seine Zeit, in seiner Zeit präsentieren. Von den 732 Ausstellungsobjekten sind gut die Hälfte Dürer-Arbeiten, der Rest ist historischer Rahmen, Kunst der Zeitgenossen, der Lehrer, Vorläufer, Anreger, sind; Dokumentation, biographisches und zeitgeschichtliches Material.