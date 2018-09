Ein Franken bleibt ein Franken.“ Jeder Schweizerkennt diesen berühmten Satz, den Bundesrat Meyer 1936 bei der Abwertung des Schweizer Frankens zur Beruhigung des Volkes ausrief. In der 120jährigen Geschichte des Schweizer Frankens war dies bis zum Mai 1971 die einzige Paritätsänderung. Dieser Satz war zu einem Dogma geworden, an das jeder Politiker glaubte. Noch 1969 herrschte in Bern reines Entsetzen, als die aus Wissenschaftlern zusammengesetzte Kommission für Konjunkturfragen dem Bundesrat diskret eine Aufwertung ans Herz legte.

Wie eine Bombe mußte deshalb am Sonntag, dem 9. Mai in der Schweiz der Beschluß des Bundesrates(der Schweizer Regierung) einschlagen, den Franken um etwas mehr als sieben Prozent aufzuwerten. Führende Bankiers und Industrielle waren vollkommen perplex. Auf die erste Überraschung folgte die Entrüstung und selbstverständlich das bekannte Klagelied der Exportindustrie.

Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo in den vergangenen Jahren die internationale Spekulation durch den öffentlich ausgetragenen Streit über die rechte Währungspolitik immer wieder dazu ermuntert wurde, sich mit Milliardenbeträgen in Deutschland zu engagieren und auf Kosten des deutschen Steuerzahlers ansehnliche Profite zu machen, gelang es der Schweiz, die Aufwertung des Franken völlig überraschend zu beschließen.

Am 6. Mai noch verkündete Samuel Schweizer, Präsident des Schweizerischen Bankvereins, der Schweizer Franken werde auf keinen Fall aufgewertet. Stunden vor dieser Erklärung hatte die Schweizerische Nationalbank im Gefolge der Deutschen Bundesbank die Dollarankäufe zum unteren Interventionskurs von 4,295 Franken eingestellt. 600 Millionen Dollar waren ihr allein am 5. Mai zugeflossen, 1,6 Milliarden insgesamt seit Anfang des Monats. Noch in den Wochenendausgaben erklärten bekannte Finanzjournalisten, das Rennen sei bereits gelaufen. „Keine Dollarabwertung, keine Frankenaufwertung“ schrieb zum Beispiel Finanz und Wirtschaft noch am Samstag. Und der Zürcher Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtete noch in der Montagausgabe im Wirtschaftsteil, daß eine Aufwertung praktisch ausgeschlossen werden könne, während auf der ersten Seite des gleichen Blattes als letzte Nachricht die Aufwertung des Franken gemeldet wurde.

Leicht ist dem Bundesrat der Aufwertungsentscheid nicht gefallen. Man spricht davon, daß er keineswegs einstimmig zustandekam. Die Schweizer Regierung verfügt erst seit dem 1. April dieses Jahres über die Kompetenz, die Goldparität des Frankens zu ändern. Vorher war das Parlament dafür zuständig. Bei der heutigen Währungsunruhe war das ein Verfahren, an dem nur die Spekulanten ihre Freude haben konnten, denn geheime und überraschende Beschlüsse sind so nicht möglich.

Das Parlament verzichtete im letzten Jahr nur mit großem Murren auf seine Kompetenzen. Der Bundesrat versicherte damals zur Beruhigung ausdrücklich, er denke keineswegs an eine Aufwertung. Durch das deutsche Vorgehen wurde die Schweiz dann doch dazu gezwungen. Aber ähnlich wie die Abwertung des französischen Franc geschah dies ohne vorhergehendes öffentliches Palaver.

Paul Klügel