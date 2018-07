Die Euphorie der ersten Stunde ist verflogen. In Wirtsdiaftskreisen häuft sich Kritik an den Computern. Ganz miese Apparate seien das, unzuverlässig und zu kompliziert.

Ach, wer kennt sie nicht, die Euphorie der ersten Stunde! Immer folgt ihr die Enttäuschung. Jeder Mensch weiß das, nur die Wirtschaftskreise wollen es nicht wahrhaben. Haben die eigentlich kein Telephon? Ich habe eins; und mit dem Telephon ist es genauso wie mit den Computern. Welche Möglichkeiten schien es zu eröffnen! Nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution auf dem Kommunikationssektor schien sich anzukündigen. Doch nun ist die Euphorie der ersten Stunde verflogen. Das junge Ding funktioniert natürlich noch nicht richtig, und wenn es etwas revolutioniert hat, dann höchstens unser Familienleben. Jeder hockt hier praktisch ständig in den Startlöchern; denn der wichtige Anruf des großen Verlages kann stündlich erfolgen — vorausgesetzt die Leitungen sind nicht überlastet, dieKabel nicht gerissen, die Nummern nicht geändert und das Ortsnetz nicht gerade ausgefallen. Wenn es hier im Haus also klingelt s setzt- ein Spurt auf alle Apparate ein.

Ich schaffe es bis zum Apparat I in knapp fünf Sekunden: "Hallo?" Fast gleichzeitig höre ich die Stimme des Sechsjährigen auf Platz II: "Hier Siebeck!" — "Geh aus der Leitung!" sage ich, noch etwas atemlos, da meldet sich eine weibliche Stimme: "Sie werden aus der Schweiz verlangt!" Aus der Schweiz! Welcher große Verlag könnte "Wollen Sie den Wolfram sprechen?" quasselt der Knirps aus dem oberen Stockwerk dazwischen und weiß nicht einmal, wo die Schweiz liegt. Ich sage schnell: "Du sollst einhängen, hast du verstanden?" — da steigert eine neue Stimme, auch weiblich, aber mit ungeheuer gepflegtem Schweizer Akzent (wer so spricht, hat Abitur, ein mündelsicher angelegtes Vermögen und kocht französisch), meine Euphorie iris Enthusiastische: "Einen Moment, Sie werden aus Vaduz verlangt " Jetzt ruft er laut von oben durchs Treppenhaus "Wolfram!!!" Ich halte die Hand über die Muschel und rufe zurück: "Leg den Te le phon hö rer auf!!!" Und in die Muschel: "Hallo, hallo? Hier Siebeck!" — "Sind Sie nicht Herr Hirsch?" fragt mich da die Abiturientin aus dem Steuerparadies, und der sechsjährige Vorschüler stürmt ins Zimjmer und brüllt mir ins Ohr: j Wolfram, da ist jemand am Telephon!"

Die Verkäufer von Computern vertrösten Ihre unzufriedenen Kunden auf die Zeit, wo die Elektronengehirne so weit sind, daß sie die "menschliche Stimme verstehen. Dann, versprechen sie, geht es erst richtig los.

Mit dem Telephon, so hoffe ich, wird es ähnlich sein. Fassen wir uns bis dahin in Geduld, und warten wir auf die Euphorie der zweiten Stunde. Jl s war einmal ein Wolf, der hatte eine etwas merkwürdige Vorliebe für abgetragene Frauenkleider. Vielleicht war er sogar ein Fetischist. Als er sich eines Tages in seinem großmütterlichen Kostüm in der Öffentlichkeit blicken ließ, war für die Leute mit dem gesunden Menschenverstand das Maß voll, und sie schlugen den Wolf tot. Der Polizei erzählten sie irgendeine abstruse Geschichte von einem bösen Wolf, der Großmütter auffraß, um sich an deren Enkel heranzumachen. LJ s war einmal ein Esel, den wollte niemand als Lastenträger anstellen, weil er schon reichlich graumeliert ausschaute und überdies als besonders störrisch galt. So verfiel der Esel eines Tages auf den Gedanken, sich als Goldesel auszugeben. Und richtig, jetzt bestürmten ihn die Bürgersleute, waren sie doch auch auf jenes Huhn hereingefallen, das angeblich goldene Eier legte. Und während sich die Leute um den Esel rauften, leerte dieser ihnen die Taschen, um den Beweis für seine Behauptung antreten zu können.

Zwar machte Schiller mal schön Wetter aus einem Tief, wie jeder weiß.

Nach kurzem Jubel um den Retter fand man jedoch, nun seis zu heiß!