Die Reisenden sehen die Welt durchs Fenster des Omnibusses, die ganze Welt. Sie sehen Europa vom Nordkap bis Epidauros in Griechenland, sie sehen Persien und Indien, Kanada und Amerika, Rußland und Japan. Doch so weit sie auch reisen, unterwegs schlafen sie immer im selben Bett und essen, wenn sie Bedenken vor fremden, unheimlichen Zutaten haben, die mitgeführten Mahlzeiten zum Preis von 1,50 bis zwei Mark. Sie leben im rollenden Hotel. Ihre Reise ist ohne Risiko. Sie brauchen keine Überraschungen zu fürchten, keine verpaßten Anschlüsse, keine schmutzigen Gasthöfe. Die Welt zieht an ihnen vorüber wie ein Film. Sie reisen mit dem kleinen Reiseunternehmen Rotel-Tours.

Und so reisen sie preiswert. Die große Skandinavienreise durch Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen, die sich in diesem Jahr besonderer Beliebtheit erfreut, dauert 24 Tage und kostet 840 Mark; Rußland, Ukraine, Kaukasus und Armenien, 33 Tage, 1150 Mark; nach Lourdes und Fatima, von München bis Lissabon und zurück in 19 Tagen, 440 Mark; große Balkanrundfahrt durch Österreich, Jugoslawien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Ungarn, 21 Tage, 560 Mark; Sizilien und Tunesien, 25 Tage, 990 Mark; Ägypten-Studienreise von Alexandrien bis Abu Simbel, 21 Tage, 1090 Mark (einschließlich Flugreise von und bis Kairo). Und sie reisen schier ans Ende der Welt: durch die Sahara für 1990 Mark, durch Persien, Turkmenien und Kurdistan für 990 Mark, durch Indien (mit Flug bis Bombay) für 1990 Mark durch Japan und Sibirien mit Flug nach Bangkok und Hongkong für 3990 Mark. Es gibt 21 rollende Hotels und insgesamt 821 Betten. Das Hauptquartier von Rotel-Tours ist in Tittling bei Passau. Inhaber, Geschäftsführer und Patentträger für die mobilen Herbergen (Patent Nr. 1223705) ist der 42jährige Georg Höltl („Das rollende Hotel wurde aus der praktischen Erfahrung entwickelt“). Er hat Campingreisen veranstaltet, als es, außer in Luzern, in ganz Europa noch keine Campingplätze gab, Höltl macht keine Werbung für seine Reisen. Die Schwarzweiß-Prospekte (Auflage 100 000) enthalten nüchterne Reiseinformationen und genaue Routenbeschreibungen. Doch das Unternehmen hat Zuwachsraten von jährlich zehn bis 20 Prozent.

Jeweils die Hälfte der Teilnehmer (präzise: 47 Prozent) reist zum erstenmal im jeweiligen rollenden Hotel; für 22 Prozent ist es die zweite, für elf Prozent die dritte, für acht Prozent die vierte und für vier Prozent die fünfte Rotel-Tour. Meistens sind es ältere Leute; zwischen 20 und 30 Jahren ist im Durchschnitt nur jeder fünfte. Die Beamten und Angestellten sind in der Mehrzahl (37 Prozent), gefolgt von Hausfrauen, Rentnern und Lehrern (17, dreizehn und zehn Prozent). Die Reiseteilnehmer sind zu 75 Prozent durch Empfehlung zu Rotel-Tours gestoßen; nur zwei Prozent kommen durch Vermittlung eines Reisebüros.

1970 sind rund 10 000 Reisegäste (150 000 Übernachtungen; Umsatz etwa sieben Millionen Mark) mit rollenden Hotels durch die Welt gefahren, risikolos durch die ganze Welt, webe