Inhalt Seite 1 — Zehn Mann - ein Klo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jeder zwölfte Arbeitsplatz in der Bundesrepublik war im vergangenen Jahr mit einem ausländischen Arbeitnehmer besetzt. Wirtschaftsminister Karl Schiller fand lobende Worte der Anerkennung: „Wir sollten den Beitrag der Gastarbeiter zum wirtschaftlichen Ergebnis des Jahres 1970 ausdrücklich würdigen.“

Anfang April wurde die Arbeit der Gastarbeiter mit neuen Richtlinien für ihre Unterkünfte gewürdigt. Nach den Richtlinien sieht das so aus: „Für fünf Bewohner ist mindestens eine Waschstelle vorzusehen. Zusätzlich muß eine Dusche für je 20 Bewohner vorhanden sein ... Für zehn Männer müssen mindestens ein Urinalbecken und ein Abortsitz, für je acht Frauen ein Abortsitz vorhanden sein.“ Der SPD-Abgeordnete Harry Tallert, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Entwicklungspolitik“ seiner Fraktion, meint denn auch ironisch: „Solche Richtlinien für Wohnheime von Unternehmen in einem der stärksten und reichsten Industrieländer der Welt sind alles andere als eine Errungenschaft, auch wenn die alten Richtlinien noch schlechter waren.“

Dabei handelt es sich um Mindestnormen, die erfüllt sein müssen, wenn ein Unternehmen die Vermittlung von Gastarbeitern in Anspruch nehmen will. Daß die Unterkünfte der Gastarbeiter noch immer nach anderen Kriterien bemessen werden als für die deutschen Arbeitnehmer, gab ein Sprecher der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg freimütig zu: „Wir haben aber die neuen Richtlinien im wesentlichen an die für deutsche Arbeitnehmer angeglichen.“

Angesichts der in den letzten Monaten bekanntgewordenen Fälle über unzureichende und oft unwürdige Zustände in den Wohnheimen der Gastarbeiter meinte der Abgeordnete Tallert: „Die Art und Weise, wie wir die ausländischen Arbeitnehmer bei uns zu Hause behandeln, ist mehr als alles, was wir draußen tun – etwa im Bereich der Entwicklungshilfe –, es ist die Probe auf das Exempel, wie wir es im deutschen Alltag mit Europa und der Völkerverständigung halten.“

Der katholische Bischof von Osnabrück, Wittler, forderte unlängst, daß „Staat, Kommunen, Arbeitgeber, Unternehmer, Gewerkschaften und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften dem Dauerproblem der Ausländerbeschäftigung größere Rechnung tragen durch Schaffung geeigneten Wohnraums, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Nachholung anderer Infrastrukturmaßnahmen und Einräumung von mehr Mitspracherechten, um den Fremden das weit verbreitete Gefühl der Heimatlosigkeit nehmen“. Immerhin leben in der Bundesrepublik bereits mehr als zwei Millionen Gastarbeiter. Experten schätzen, daß bereits 1980 etwa acht Millionen ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik beschäftigt sein werden.

Der Abgeordnete Tallert glaubt daher, die kommenden Probleme lassen sich nur lösen, wenn die Bundesregierung eine Zentralstelle für ausländische Arbeitnehmer mit einem Bundesbeauftragten an der Spitze ins Leben ruft. Nur so könnten die unübersichtlichen Zuständigkeiten des Bundes, der Länder und Gemeinden vereinheitlicht und der vielfachen Diskriminierung der Gastarbeiter entgegengewirkt werden.

Im Bonner Arbeitsministerium meinte ein Sprecher allerdings: „Ein Bundesbeauftragter wird nicht ernsthaft erwogen. Er wäre ja doch nur der Prügelknabe für alles, was die anderen nicht machen.“ Arbeitsminister Arendt will statt dessen den 1965 gegründeten Koordinierungskreis „ausländische Arbeitnehmer“ stärker aktivieren. Dem Kreis gehören neben den beteiligten Bundesministerien der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Arbeitgeberverbände, die Länder und andere Betreuungsorganisationen an. Arendt ist sich allerdings darüber im klaren, daß dieser Koordinierungskreis „die Aufgaben allein nicht bewältigen kann“, und regte daher die Gründung ähnlicher Kreise auf Länder- und Gemeindeebene an.