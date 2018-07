Das Bild des "häßlichen Amerikaners" hat in den letzten beiden Wochen die Züge von Lyndon B. Johnson angenommen. Ein Texaner von übersteigertem Selbstbewußtsein, überzeugt von der wundertätigen Mission der Weltmacht Amerika, unbekümmert um die Rechte kleiner Nationen, ein zynischer, durchtriebener Politiker, der rücksichtslos, frei, von moralischen oder rechtlichen Bedenken, sein Ziel verfolgt und dabei nicht davor zurückscheut, das eigene Volk mit Lug und Trug hinters Licht zu führen – so stellt er sich in den Köpfen mancher Menschen dar, seit die New York Times sie hinter die Kulissen der amerikanischen Vietnampolitik hat schauen lassen.