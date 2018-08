Inhalt Seite 1 — Profit im Pool Seite 2 Auf einer Seite lesen

In : der vergangenen Woche verhandelten in New York die Vertreter von weben amerikanischen und europaischen Contamergruppen, die auf dem Nordatlantik tatig sind Sie einigten sich nach jahrelangem Pieiskneg auf einen Pool.

Karl Heinz Sager. Voi >tandsmitghed der Hapag Lloyd AG, war als einziger deutscher Vertieter an den Gespiachen beteiligt.

Wie lange bei lochte dca chaotische Ratcnkneg aif dem No>datlantik Sager: Stabilität gibt es auf dem NordAtlantik seit lelen Jahren nicht mehr. sondein sie orderten auch Riesencontamerschifj e und erweiterten dadurch das Angebot.

Gibt c 7ahlen über die Höhe der VcrL" ie iii den letzten "Jahten als Folge Aber der Einbruch und der schnelle Duichbruch des Contameiveikehrs verschärften seit 1968 den Verfall der T i achtraten ganz rapide.

Lugen die Ursachen bei den ameukaniidicn oder bei den euioptad>en Linien?

Sager: Die Reise in das Ratenchaos wurde durch die exzessive Baupohtik der amerikanischen Recdeieien ausgelost. Vor mehreren Jahren standen einer amenkamschen Reederei — der United States Lines — mehr als zehn europäische Linien gegenüber. Die amerikanische Tonnage vervielfachte sich sehr schnell. Die Konsequenz der Europäer bestand darin, daß sie sich zusammenschlössen. Heutet stehen vier Reedereien in den USA drei europäischen Gruppen (nämlich ACL, Dart und Hapag Lloyd) gegenüber. Die Amerikaner vermehrten aber nicht nur die Zahl ihrer Schiffe, Säger Uberschlägige Berechnungen der Reedereien haben ergeben, daß den Reedereien pro Jahr Beträge in der Gioßenoidnung von etwa 50 Millionen Dollar et lorengegangen sind. Für die setladende Wirtschaft war die Situation ebenfalls unerfreulich, weil es keine über einen langeien Zeitraum sicher kalkulierbare Frachtraten gab.

Das Ejgebnis der Verhandlungen in Nett Yoik besteht darin, daß sich die Europaei ind die Amerikaner für den Nordatlantk auf einen Pool geeinigt haben, Die überflüssige Tonnage soll also vei schwinden. Die USA haben aber seit Jahi zehnten alle Versuche dieser Art blockiert. Werden sie das auch weiterhin tun ?