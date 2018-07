Vor III Jahren, als ich zehn Jahre alt war ... Kann man jemandem glauben, der seine unwahrscheinliche Lebensgeschichte so beginnt? Kann man diesem Jack Crabb trauen, der behauptet, der einzige weiße Überlebende der berühmten Indianerschlacht am Little Bighorn im Jahre 1876 zu sein, obwohl bekannt ist, daß jener Glückliche anders hieß und ein indianischer Scout war? Müßige Fragen! Mag dieser Jack Crabb auch ein Lügner und Aufschneider sein, was seine Person und seine Rolle in der Geschichte des Wilden Westens angeht, die historischen Fakten der Vernichtungskämpfe der Weißen gegen die Indianer sind authentisch.