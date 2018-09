/ Von Horst Bieber

Nach der überaus spärlichen Beachtung in Literatur und Publizistik zu urteilen, liegt Lateinamerika am "äußersten Rand" unseres Planeten. Irgendwann, irgendwie geriet dieser Kontinent in den Schatten des Weltinteresses; nur Sensationsmeldungen dringen noch bis nach Europa. Die Ausnahmen von der allgemeinen Interesselosigkeit und Unwissenheit – Kuba, Chile, die Tupamaros in Uruguay, die Guerilleros in Brasilien oder Namen wie Castro, Che Guevara, Dom Helder Camara – sind eher geeignet, die Konturen zu verzerren.

Freilich: ein halbwegs objektives Bild Lateinamerikas zu zeichnen, ist mühsam. Gewisse Gemeinsamkeiten wie die Hauptsprachen Spanisch und Portugiesisch, die katholische Kirche, die aus Europa exportierte feudale Sozialstruktur, verführen immer wieder, für den südamerikanischen Kontinent eine Einheitlichkeit zu konstruieren, die den Staaten Lateinamerikas selbst fremd ist. Sven Lindquist, ein schwedischer Schriftsteller, hat eines der wenigen Bücher über Lateinamerika geschrieben, das Generalisierung und individuelle Beurteilung miteinander verbindet. Ihm gelang mit der Mischung von Analyse und Reportage eine der überzeugendsten Darstellungen dieses "vergessenen Kontinents", die zudem dank der ausgezeichneten Übersetzung mit Spannung zu lesen ist:

Sven Lindquist: "Lateinamerika – Der geplünderte Kontinent"; aus dem Schwedischen von Ute Fröhlich; Verlag Marion von Schröder, Düsseldorf 1971; 316 S., 25,– DM.

In der Ausplünderung sieht Lindquist die einzige und wirkliche Gemeinsamkeit Lateinamerikas. Hartnäckig-verbissen führt er die Einzelbeweise: Der Kontinent wird betrogen und ausgeraubt; für einen Dollar muß er vier bis zehn wieder hergeben; er ist eine modern organisierte Wirtschaftskolonie vornehmlich der Vereinigten Staaten. Der Schwede glaubt nicht, daß sich daran bald etwas ändern wird: trotz einer erwachenden Kirche mit einem neuen Bewußtsein ihrer sozialen Verantwortlichkeit, trotz der Guerillabewegung, trotz revolutionärer Gruppen.

Eine Veränderung sticht allerdings hervor: Lindquist nennt es den Vormarsch des Mittelstandes. Mittelstand – das ist jene schmale, aber wachsende Schicht Einheimischer zwischen der ausgebeuteten Masse, den ausländischen Ausbeutern und den alten Feudalherren, die aus verschiedensten Gründen in der Marktwirtschaft nicht mehr mithalten können oder wollen und so Stück um Stück ihre Macht verlieren. Die Zukunft gehört dem agilen, skrupellosen, habgierigen, intelligenten Mittelstand, dem frühkapitalistischen Hecht im Karpfenteich der Granden.

Für die Masse – so Lindquist – verschlägt die Umverteilung der Beute wenig. Floß das Geld bisher direkt in die Taschen der ausländischen Unternehmer und der mit ihnen verbündeten Herrschenden, so sichert es nun den Luxus des Mittelstandes, an dem die Masse nicht einmal mittelbar Anteil hat. Lateinamerikas Probleme – Analphabetentum. Übervölkerung. Landflucht, stagnierende Landwirtschaft, Hunger, Bodenreform, Unterdrückung, steigende Neigung zur Gewalt, Brutalität, Terror, Rassendiskriminierung, Korruption, Betrug, Ausbeutung – werden also nicht verschwinden, sie werden sogar noch zunehmen.